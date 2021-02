Saltó a la fama por su participación en 'Got Talent' y se mantuvo en el candelero gracias a su participación en la séptima edición de 'Gran Hermano VIP'. El mallorquín Diego García Arroba, más conocido como 'El Cejas', es bien conocido por los seguidores de los 'reality show' de Telecinco. Sin embargo, poco se sabe sobre su vida sentimental hasta la actualidad, y es que, con motivo de San Valentín, ha anunciado su nueva relación a bombo y platillo.

El youtuber ha revelado que está saliendo desde hace un año con la influencer venezolana Gabriela (Gaby) dos Ramos, que acumula más de 26.000 seguidores en Instagram. Para anunciarlo ha publicado varias fotografías junto a la joven en el Puerto de Alicante con un mensaje muy conciso: "Mi San Valentín". Ella, por su parte, contestaba "te amo, mi San Valentín y mi vida entera".

No obstante, aunque sea la primera fotografía que el cantante de "Dembow del Pimpim" publica, su novia ha subido diferentes instantáneas junto a él en su perfil de Instagram durante los últimos meses. Y, a juzgar por el perfil de ambos, podrían estar residiendo juntos en Alicante ya que se les puede ver en diferentes ubicaciones de la ciudad desde hace semanas. No obstante, la influencer ha optado por hacer privada su cuenta para que no se puedan ver sus fotografías. O, quizás, es una estrategia para acumular "peticiones de seguimiento" y aumentar así su cifras de followers en la red social.