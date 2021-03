La noticia de la trágica muerte de Álex Casademunt en un accidente de moto ha cogido por sorpresa a todos sus compañeros de Operación Triunfo, cuyas reacciones se han sucedido durante toda la mañana de hoy en las redes sociales. Allí, David Bisbal, Chenoa, Natalia y muchos más exconcursantes de OT han mostrado su dolor por la pérdida del que fuera uno de los concursantes más conocidos del talent show.

David Bustamante y Álex Casademunt: 'Dos hombres y un destino'

Entre ellos ha estado David Bustamante, con el que Álex Casademunt mantuvo una relación muy especial. Ambos compartieron un tema que tuvo un gran éxito, 'Dos hombres y un destino', que en un primer momento los llevó a mantener un contacto muy estrecho y que, finalmente, les hizo incluso enfrentarse.

Sin embargo, David Bustamante parece que había retomado recientemente el contacto con su compañero en Operación Triunfo, a tenor de las palabras que ha empleado para despedirse de él a través de las redes sociales. David Bustamante, una vez que ha conocido la fatal noticia de la muerte de Álex Casademunt en un accidente, ha compartido una foto de ambos actuando juntos y le ha dedicado una cariñosa despedida en la que incluso ha afirmado que tenían planes.

"No es Justo! No puedo...", ha escrito hoy David Bustamante tras enterarse del fallecimiento de Álex Casademunt, "Por que? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... DEP".

Ambos participaron en la primera edición de Operación Triunfo y, una vez finalizado el concurso y ya con sus carreras a pleno rendimiento, volvieron a reunirse para grabar juntos un tema: 'Dos hombres y un destino'. La canción tuvo un gran éxito y, en un primer momento, llevó a David Bustamante y a Álex Casademunt a unirse y a estrechar aún más su amistad aunque, a la larga, finalmente les hizo enfrentarse, como ocurría en el vídeo de 'Dos hombres y un destino' y a protagonizar un desencuentro que dio mucho que hablar.