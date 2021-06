Haciendo gala de su impulsividad y abochornado por lo "lamentable" de su encontronazo en directo con su prima Anabel Pantoja en 'Viernes Deluxe', Kiko Rivera decidía el pasado sábado abandonar las redes sociales. Muy afectado, el hijo de Isabel Pantoja confesaba que no estaba "al 100% mentalmente hablando" y anunciaba sus intenciones de recuperarse lejos del mundo 2.0, asegurando que algún día "volveremos más fuertes y siendo yo".

Pues bien, 48 horas después ese día ha llegado. Dos días le han servido a Kiko para darse cuenta de que no puede abandonar las redes sociales y, con un potente mensaje, ha vuelto con una publicación en la que con una fotografía mirando su teléfono atentamente, ha querido agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido en este corto espacio de tiempo y ha anunciado los motivos de su vuelta.

"No estoy al 100% no pero lo estaré", ha comenzado un Kiko en su mensaje de regreso a las redes, añadiendo que, tras su polémica entrevista en 'Viernes Deluxe', tiene intención de "centrarme en mi música" y para ello necesita a sus seguidores: "No dejéis de escuchar a vuestro amigo. Y recordar sin vosotros no somos nada. Os adoro".

Entonando el mea culpa, Kiko ha confesado que "al final solo soy un tipo que de vez en cuando necesita un respiro, pero que tal y como está el mundo no se lo puede permitir", haciendo además un juramento a sus seguidores: "Os prometo que jamás me veréis caer".

Minutos después, a través de varias historias compartidas también a través de Instagram, el marido de Irene Rosales añadía: "A veces no te puedes permitir el lujo de tomarte un descanso muy grande. Ha sido un fin de semana lleno de preguntas y respuestas a mí mismo". "Y claro, por motivos de trabajo tengo que volver a las redes, voy a centrarme en mi música y siempre para arriba. Vuestro Kiko siempre estará con vosotros"; sin duda una declaración de intenciones que, esta vez sí, se propone cumplir