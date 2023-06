Este fin de semana ha sido de lo más movido en el mundillo de ‘Sálvame’ y es que el mismo viernes saltaba la noticia bomba del mes, del año si me apuran y es que el programa de Telecinco estaba de celebración… o no.

Y es que la noticia bomba de la que hablaban se trataba de la inminente boda de uno de sus principales colaboradores y, parece ser, que pocos lo sabían. Kiko Hernández iba a contraer matrimonio con su pareja, Fran Antón. Muchas caras de incredulidad, de alegría y alguna que otra lágrima. Las que derramaba una de sus mejores amigas desde hace muchos años Marta López. La también colaboradora del programa no había sido invitada al enlace de uno de los padrinos de su hijo y no podía reprimir la decepción: "Me alegro por él pero lo estoy pasando mal porque, si es verdad, que no lo sé, es como me hubiese dado cuenta de que ya no tengo nada que ver con Kiko. No es ser dura. Me da pena", afirmó la colaboradora antes de derrumbarse y recibir el cariño de sus compañeros: "Qué me alegro mucho por él. Te lo juro".

¿Qué sabemos de la boda?

Pues en primer lugar sabemos que en Melilla fue donde se llevó a cabo una despedida de soltero a la que asistieron muchos de sus seres queridos y, al parecer, una de las joyerías de la ciudad fue la encargada de elaborar las alianzas de boda y unas copas en las que se grabaron sus iniciales.

Sobre la boda, al parecer se celebró en la casa de Kiko ya que muchos de sus familiares llegaban sobre esa hora al domicilio, aunque más tarde acudieron al famoso Bingo Las Vegas, donde el colaborador trabajó durante muchos años, y la fiesta se prolongó hasta las 5.00 horas.

Según las últimas informaciones aparecidas en diversos medios, los novios iban vestidos de azul marino. Luis Rollán se ha encargado de desvelar el menú de la boda: ‘’El menú ha sido, solomillo parmentier con salsa de nueces, lubina a la brasa y un gazpacho de cerezas y carabineros y de postre, tarta árabe’’, según desveló en ‘Fiesta’.

Un reportero de fiesta apostado en la casa de Kiko el domingo por la mañana afirmaba que había dentro un “fiestón increíble, los invitados no paran de llegar. Y todos van vestidos de blanco”. Además, añadía que “hay un equipo profesional de cámaras grabándolo todo. Parece que están grabando un docu reality”.

Incidentes en la boda de Kiko Hernández

En las imágenes de ‘Fiesta’ se puede ver como unas invitadas al enlace tienen una bonita dedicatoria para el reportero que las espera a la salida: una peineta mientras abandonan el evento un taxi.

Pero no queda ahí la cosa. Cuando el profesional intenta acercarse a uno de los coches en los que supuestamente sale la pareja un miembro de seguridad le impide el paso y una moto acaba cayendo al suelo.

De momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado para confirmar o desmentir la noticia, por lo que estamos a la espera de ver si todas estas informaciones son reales.