Shakira y Piqué se conocieron en 2010, durante la grabación del videoclip de la canción 'Waka Waka', himno con el que la colombiana dio ritmo al mundial de fútbol de Sudáfrica, y competición que terminaría ganando la selección española, en la que jugaba el defensa del F.C.Barcelona.

Por aquel entonces, la cantante todavía mantenía una relación sentimental con Antonio de la Rúa, quien fue su representante, e hijo de Fernando de la Rúa, expresidente de Argentina. Este romance se vio salpicado por los rumores de infidelidad de la artista con el futbolista, hasta que, finalmente, la pareja lanzó un comunicado en el que informaba de su ruptura, definida como amistosa y en la que, aseguran, no intervino ninguna tercera persona.

Tras casi 12 años juntos y un año separados, la cantante ha ido revelando todo tipo de detalles acerca del final de esta relación a través de sus canciones. Entre ellas algunas tan populares como Te felicito, Monotonía o la BZRP Music Sessions 53, que se convirtió en un auténtico fenómeno global por las palabras de Shakira hacia la que fuera su pareja: "He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez y la ilusión", asegura en una entrevista con People'.

En esta entrevista, Shakira ha reconocido que la música ha sido fundamental durante todos estos meses para afrontar la que sin duda alguna ha sido una de las peores etapas de su vida: "Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor".

Más allá de la ruptura con Gerard Piqué, la colombiana también tuvo que gestionar los graves problemas de salud a los que tuvo que enfrentarse su padre tras sufrir una caída en su casa de Barcelona durante la primera comunión de su hijo Milan: "Se me juntó todo, mi hogar se desmoronaba". De hecho, Shakira reconoce que se enteró de la traición de la que fuera su pareja mientras su padre estaba hospitalizado en la UCI: "Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado".