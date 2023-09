Muchos esperaban quero Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo harían alguna aparición conjunta ante las cámaras tras la llegada del actor a Tailandia el pasado 3 de septiembre, y demostrando públicamente su unión ante el durísimo trance que están atravesando desde que su hijo Daniel entró en prisión por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta.

Sin embargo, los padres del joven no solo no se dejaron ver juntos, sino que se evitaron durante la semana que el protagonista de la serie 'Mar de plástico' permaneció en el país asiático acompañado por su abogado Marcos García Montes.

Silvia, fiel a su cita diaria con su hijo, asistió por última vez a la prisión de Koh Samui el martes 5, un día antes de que Rodolfo visitase por primera vez a Daniel después de cumplir con varios trámites burocráticos y legales en Bangkok. Desde entonces, la exactriz 'desapareció', y muchos se preguntaron si con la llegada de su expareja, habría abandonado Tailandia.

Una posibilidad que ha quedado descartada con su reaparición este martes en la cárcel, reencontrándose con su hijo una semana después de su última visita. ¿El motivo de que no hayamos visto a Silvia durante la estancia del actor en el país? Tal y como han revelado en 'Vamos a ver', porque "su relación con Rodolfo es nula".

Por tanto, y más allá de la comunicación que puedan tener para ayudar a Daniel y conseguir que no sea condenado a pena de muerte por el atroz crimen, los padres del chef no se llevarían bien y de ahí que Silvia haya preferido no dejarse ver mientras su ex ha permanecido en Tailandia. Y, una vez el actor ha regresado a España, ha vuelto a visitar a su hijo sin hacer declaraciones sobre Rodolfo.