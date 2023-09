"Fui muy emocionada al concierto con mi hija Triana de 5 años a verte y le tuve que tapar los ojos en ese momento. No fuimos a ver a dos adultos besarse, tendrías que haber avisado antes de nada para que no fueran menores. Un beso guapa".

Este mensaje de una usuaria en X, antes Twitter, ha levantado polémica cuando todavía humean los rescoldos del fuego del controvertido beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. No tardó la jauría tuitera en comparar ambos casos.

El zasca de la cantante

Sin embargo, ante la dimensión que amenazaba con tomar el asunto, la propia cantante decidió salir a la palestra para aclarar las cosas: "Perdona, y siento mucho desilusionarte, pero ayer no hubo beso en mi concierto, este vídeo es de un evento social de bachata muy famoso en Sevilla que se llama D & D".

Perdona, y siento mucho desilusionarte, pero ayer no hubo beso en mi concierto, 😂🙈 este vídeo es de un evento social de bachata muy famoso en Sevilla que se llama D & D😂😂😂 https://t.co/xCcxaUG2HM — India Martínez (@IndiaMartinez) 18 de septiembre de 2023

La cordobesa fue más allá y para despejar cualquier atisbo de duda incluso publicó en su cuenta en esta red social el vídeo del beso:

En otra publicación, la artista andaluza apunta: "¡Vaya revuelo! Para los que dicen que este beso está fuera de lugar, o sin sentido. Creo que se han perdido este capítulo. Desiree es bailarina de la famosa pareja de bachata 'Daniel y Desirée' y ambos hacen una colaboración en mi videoclip '5 sentíos'", publicado hace 10 meses y que acaba también con un fugaz ósculo lésbico.

Vaya revuelo! Para los que dicen que este beso está fuera de lugar, o sin sentido. Creo que se han perdido este capítulo. Desiree es bailarina de la famosa pareja de bachata “Daniel y Desiree” ambos hacen una colaboración en mi videoclip “5 sentíos” 💋💋 https://t.co/dFPGKjceJz pic.twitter.com/r1hGC3HS58 — India Martínez (@IndiaMartinez) 18 de septiembre de 2023

Ataques homófobos

En el que hasta el momento es su última alusión al tema, India Martínez ha dicho: "Lo que me faltaba por ver ya. Aparte de los comentarios homófobos que me están llegando. ¿Cómo puede haber gente que haga esta triste comparación…? Por favor. En lo único que se parece es que también me llamo Jenny, pero mi beso es con 5 Sentidos!"

Lo que me faltaba por ver ya. A parte de los comentarios homófobos que me están llegando. ¿Cómo puede haber gente que haga esta triste comparación… ? por favor 😩 En lo único que se parece es que

También me llamo Jenny, pero mi beso es con 5 Sentidos! pic.twitter.com/bVTQl7LL4e — India Martínez (@IndiaMartinez) 18 de septiembre de 2023

Gracias a esta controversia mucha gente ha sabido que India Martínez es su nombre artístico, ya que el real es Jenifer Yésica Martínez Fernández.

"Querías repercusión como Amaral"

Las explicaciones de la solista no han convencido a todo el mundo y hay quienes le afean el gesto creyendo que solo buscaba protagonismo: "Venga va, India, sabías de sobra que subiendo ese video a Twitter a sabiendas de lo que ha pasado con Rubiales se iba a liar. Querías repercusión como Amaral y lo has conseguido".

No obstante, la mayoría de los centenares de comentarios que están registrando sus publicaciones están siendo de apoyo. "Ofendidos nunca, celosos sí", subraya uno con humor.