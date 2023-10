Aunque Rocío Flores lleva un tiempo desaparecida de la televisión, sobre todo por el veto que tiene en Telecinco, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David no deja de lado a sus seguidores.

Rocío Flores es nieta de Rocío Jurado, que fue una de las cantantes más queridas y emblemáticas de España. Nacida en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946, Rocío Carrasco Mohedano, más conocida como Rocío Jurado, comenzó su carrera en la música a mediados de los años sesenta. La muerte de Rocío Jurado conmocionó a España y a sus seguidores en todo el mundo. Su legado, sin embargo, continúa vivo en su música, que sigue siendo una inspiración para muchos artistas y fans.

"Para mí es un orgullo, yo siempre lo he dicho. Para mí, mis abuelos van por bandera y me hubiese encantado que esto hubiese pasado hace muchísimo tiempo que claro, que mi abuela era cantante pero mi abuelo era boxeador o sea que ambos. Pero bueno, mira, me alegro. Yo me he enterado por las redes sociales este fin de semana, no te voy a mentir" decía la joven.

Rocío flores ahora promociona su empresa, Farmasi, através de sus redes sociales, donde trata de labrrase una carrea como influencer. Sin embargo, en los últimos meses, Flores ha perdido miles de sgeuigores y parece que la tendencia sigue a la baja.

Tal y como muestra la página especializada Socialblade, la hija de Rocío Carrasco contaba en agosto con 765.367 seguidores, pero ahora, la cifra ha bajado a 762.541. No obstante, la influencer está muy metida con su empresa tal y como manifiesta a través de sus redes sociales. "Hemos tenido un cierre de mes de locura con nombramientos, compartiendo los procentajes", confesaba ella en sus redes sociales donde, a continuación aparecían diferentes persona a compañadas de un porcenraje.

Farmasi es un fabricante internacional de productos de belleza y cuidado personal, minorista y empresa de venta directa en las categorías de productos de belleza, cuidado personal, hogar y bienestar y accesorios.

Ahora Rocío Flores se encuentra de visita en México donde la empresa tiene una de las sedes. Tla y como ha mostrado en las stories de su Instagram, la hija de Antonio David Flores no ha dudado en hacer turismo y visitar lugares emblemáticos del país.