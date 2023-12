La presentadora de televisión Cristina Pedroche, de 35 años, ha desvelado algunos detalles acerca de su salario por dar las Campanadas de Año Nuevo. Lo ha hecho en el programa 'Zapeando', donde también ha hablado del misterioso vestido que llevará para la ocasión: "Yo tengo contrato de cadena y va todo ahí dentro. No puedo contar más", ha explicado.

Tampoco ha dudado en compartir su emoción por celebrar este año una década al frente de las Campanadas: "Sigo sintiendo el mismo orgullo, ilusión y alegría que la primera vez. Es algo que jamás había soñado", ha dicho. "Cada año me propongo que tiene que ser el mejor y estoy segura de que este año lo vamos a conseguir", ha prometido

Novedades sobre el vestido

En cuanto al vestido elegido para la ocasión, son todavía muchas las incógnitas acerca de cuál será la elección de la también modelo. Pese a ello, ha dado algunas pistas: "Es de un color que nunca he llevado", ha dicho sobre un atuendo que "está prácticamente hecho". En este proceso también ha estado presente su hija, sobre quien Pedroche explica que "le ha llamado mucho la atención".

Asimismo, la presentadora ha aclarado que "nunca hay doble vestido", por lo que en caso de que le suceda algo a la ropa, no existe un recambio. Eso sí, se hace difícil pensar que la pieza no llegará a salvo a la Puerta del Sol, ya que cuenta con un centenar de personas de seguridad velando por que no le suceda nada antes de las Campanadas. "Después de usarlo, vuelve directo a su dueño", ha concluido la madrileña.