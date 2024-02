Nicki Nicole ya no volverá a entonar el “tírame una llamada” con Peso Pluma. El azteca no se ha sabido ganar el cinturón ni el primer puesto en su corazón después de ser visto con otra mujer en Las Vegas y el salseo ha hecho estallar los móviles de toda la Generación Z.

La trapera ha llegado a comunicar que “dolorosamente yo me enteré igual que ustedes” refiriéndose a que supo de la infidelidad a través de las redes sociales y el revuelo que se creó alrededor de la misteriosa mujer que acompaña al de “El belicón”.

Fue después de la Super Bowl cuando se viralizó el vídeo de Hassan Emilio Kabande (su nombre real) con una mujer cuya identidad se desconoce. En contraste con las románticas imágenes de Taylor Swift y su pareja en uno de los eventos deportivos con más proyección intenacional, la misma noche de las tiernas imágenes de esta última Nicki Nicole hacía desaparecer de un plumazo (nunca mejor dicho) todas las fotografías que compartía con su ya ex en el feed de Instagram.

Desahogo en Instagram

Como explicación a sus fans Nicole no tardó en dejarle un hueco a sus sentimientos a través de una storie en Instagram:

El respeto, es parte necesario del amor.

Lo que se ama, se respeta.

Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...

Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy.

Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar.