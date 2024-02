Hay historias que superan canciones y canciones que se quedan a las puertas de la final del Benidorm Fest. Lo cierto es que el drama que ha alimentado el cotilleo del hemisferio lésbico español los últimos meses y algunas dirían que no es para menos (mientras otros tardaron en enterarse de quién eran las protagonistas). La mecha prendió cuando la consolidadísima pareja de influencers Dulceida - Alba Paul anunciaron entre lágrimas y directos que "se daban un tiempo", más tarde hubo reconciliación pero, ¿qué ocurrió a mitad de toda la historia? Al parecer, una canción de verano con la que Marlena (que no son María y Elena, sino el conjunto formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano) ha tratado de llegar a España al brilli de Eurovisión este año con una canción que habla de venganza, aunque no tan buena como la trilogía de Park Chan-wook.

"Satisfacción modo on" publicaba la mujer de Dulceida, Alba Paul, cuando el grupo que presentó en Benidorm "Amor de verano" fue eliminado anoche, en la segunda semifinal. Un dardo en toda regla a Ana Legazpi, que según cuentan los salseos más acertados, mantuvo un romance con Dulceida durante el periodo que esta se dio un "descanso" con Alba.

"PEOR PARADA QUE ELLA"

Ana Legazpi, al parecer, no encajó muy bien ser el rollo entre una pausa matrimonial y llegó a declarar en un concierto que acabó "peor parada que ella" y afirmó: "que le vaya muy bien con su novia, que le vaya bonito. Que sea feliz y no haya solo negocio y likes". La de Marlena no se conformó con el dardo antes de dar paso a "Muñequita de cristal" sino que, según expertos en la "novela", dedicó unos cuantos ejercicios de catarsis en elaborar la minuciosa, "Dulce" y viral, letra de "Amor de Verano". En la letra llega a afirmar, además, que tiene el carrete lleno de "buen material", toda una intriga para los salseros de la historia.

LETRA DE "AMOR DE VERANO"

Nos miramos tan dulce

Comemos despacio

Hablan por la espalda

Me importa un carajo

Nos miramos tan dulce

Comemos despacio

Sentada en la nube

Me tienes volando

But I don't know you

And you don't know me

En cada puerto dejaré una señal

But you don't know me

And I don't know you

Y nos daremos un besito viral

Tus amigos dirán que te andes con cuidao

Que a saber si te has enamorao

Cuando cojas mi mano esto ni habrá empezao

Aun no te pillo y tú ya me has matao

Nos miramos tan dulce

Comemos despacio

Hablan por la espalda

Me importa un carajo

Nos miramos tan dulce

Comemos despacio

Sentada en la nube

Me tienes volando

But I don't know you

And you don't know me

En cada puerto dejaré una señal

But you don't know me

And I don't know you

Y nos daremos un besito viral

Somos tú y yo

Ese amor de verano que aún no ha pasado

Pero me da igual

Si en septiembre ya te habré olvidado

Somos tú y yo

Ese amor de verano que aún no ha pasado

Pero me da igual

Si llega septiembre y me he enamorado

Nos miramos tan dulce

Comemos despacio

Hablan por la espalda

Me importa un carajo

Nos miramos tan dulce

Comemos despacio

Sentada en la nube

Me tienes volando

Ay dime cómo y cuándo

Vi ese culo pasar

No sé si fue ese baile, esa playa o ese bar

Tengo el carrete lleno

De muy buen material

Sé que eran cuatro besos

Ahora a ver qué va a pasar

Nos miramos tan dulce

Comemos despacio

Hablan por la espalda

Me importa un carajo

Nos miramos tan dulce

Comemos despacio

Sentada en la nube

Me tienes volando

But I don't know you

And you don't know me

En cada puerto dejaré una señal

But you don't know me

And I don't know you

Y nos daremos un besito viral

But I don't know you