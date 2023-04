La modelo lo ha vuelto a hacer. La actriz y modelo Paula Echevarría comparte a diario su visión de la moda y su estilo de vida con más de 3,6 millones de seguidores en las redes sociales. Es por ello que Primark ha querido colaborar con ella para crear una colección cápsula de los imprescindibles de primavera y ya hay una prenda que está arrasando. Se trata de un mini vestido ajustado con estampado tie dye, uno de los prints que más veremos esta temporada, y que es perfecto para los días de entretiempo. Tanto es así que ni la propia Paula Echevarría ha podido resistirse y estrenaba modelito el pasado viernes en su aparición pública en el programa de Ana Rosa para promocionar la nueva edición de Got Talent.

Lo que probablemente no sabía la diseñadora es que ese mismo día Cristina Pedroche lucía embarazo con el mismo vestido, según publicaba ella misma en su Instagram.

La influencer, que cuenta con 3 millones en esta red social, se ha convertido en una de las referentes de estilo más importantes de nuestro país. Las prendas que comparte enseguida pasan a tener lista de espera hasta agotarse.

¿Habrá pasado lo mismo con este vestido de Primark? Debes saber que, si aún estás a tiempo de hacerte con él, puede ser tuyo por solo 18 euros. La modelo, aconseja combinarlo con complementos en tonos dorados, que también podrás encontrar en la tienda.

Otros looks de la colección de primavera de Paula Echevarría X Primark

Si no has llegado a tiempo para hacerte con el vestido 'efecto tipazo' de moda, no te preocupes porque estamos seguros de que encontrarás la prenda perfecta para esta primavera entre los diseños de la modelo y por un módico precio. Y es que, además de vestidos, la diseñadora presenta trajes de chaqueta y pantalón en color crudo para los estilismos más elegantes o un conjunto en tono beis de blazer larga con lazada y falda, así como un vestido satinado en blanco ideal para un evento de lo más chic.

Sin embargo, no todo iba a ser glamour y prendas de vestir, sino que, dentro de la colección de primavera también hay espacio para la comodidad en forma de camisetas anchas de manga corta en tonos muy neutros con un diseño sencillo en el que se pueden ver las letras del nombre de Paula y una sudadera en tonos grises y blancos a juego con la camiseta que hacen de él el chándal perfecto para esta primavera.

La influencer Alba Álvarez ha sido otra de las que ha querido probar los nuevos diseños de Paula y compartirlos con sus casi 160 mil seguidores.

Y a ti, ¿cuál es la prenda que más te gusta?.