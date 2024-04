Los vestidos de Shein perfectos para las comuniones de este año

Si tienes alguna comunión este año no te agobies con el vestido. Sabemos que comprar un vestido blanco para una celebración no es cosa fácil ya que en una boda no lo vamos a llevar y gastarte una pasta en algo que no te vas a poder poner muchas veces más no es apetecible… Por eso hemos encontrado algunas propuestas para que no te gastes una fortuna y vayas con un vestido elegante. Y sí, son de Shein.

En primer lugar tenemos el vestido Schiff plegado con cuello en V y manga abullonada de la marca Moft. El vestido es de lino y tiene un juego de puntillas en el cuerpo con la delantera a rayas, volante finito en el cuello y detalle de flores en las mangas. En la parte delantera también lleva botones y una especie de fajín finito que te ayudará a estilizar tu figura. Además tiene un original corte por encima de las rodillas que hace que en la falda cambie su diseño en bordado de ojal y acabe con otro estampado distinto y acabado en ondas. Su precio es de 70,99 euros.

Otro modelo muy elegante que hemos encontrado también de la marca Moft es un vestido con cinturón y mangas abullonadas de lino y con dobladillo y volante en l parte final de la falda. Es de color blanco y tiene una original caída gracias al lino. Tiene el cuello redondo y las mangas abullonadas. Incluye un cinturón con hebilla dorada que estiliza la figura. El largo es por el tobillo y su precio es de 48,99 euros.

Vestidos de Shein ideales para una comunión / Shein

Si quieres romper un poco el color blanco y además apostar por la manga larga puedes hacerte con un vestido de corte midi con cuello levantado y mangas de linterna con estampado floral en tonos lila sobre fondo blanco. El vestido tiene un original fajín entallado que hace la forma debajo del pecho y que estiliza mucho la figura. Su precio es de 39 euros.

Por último, el vestido más económico que hemos encontrado en Shein es un de la propia marca que se llama Frenchy. Es un vestido de tirantes y entallado con escote recto y tela tricotada en color blanco. Es un vestido muy sencillo pero original que te puede sacar de un apuro si no quieres gastar más de 10 euros.

Shein, la moda rápida china

Shein es una empresa de moda rápida con sede en China, conocida por su enfoque en la venta de ropa y accesorios a precios accesibles. Fundada en 2008, Shein ha ganado una rápida popularidad a nivel global, principalmente entre los consumidores más jóvenes, gracias a su modelo de negocio centrado en el comercio electrónico. A través de su plataforma online, Shein ofrece una amplia gama de productos que incluyen ropa de mujer, hombre y niños, así como accesorios y artículos para el hogar.

Shein ha demostrado ser particularmente hábil en su uso de las redes sociales y el marketing digital para atraer a su audiencia objetivo. Utiliza plataformas como Instagram, Facebook, y TikTok para interactuar con los consumidores, a menudo empleando influencers para promocionar sus productos. Esta estrategia ha contribuido significativamente a su crecimiento y presencia en el mercado global.

La compañía Shein opera bajo un modelo de producción ágil, que le permite lanzar rápidamente productos nuevos basados en las últimas tendencias de la moda. Este modelo es posible gracias a su estrecha colaboración con una red de fabricantes mayoritariamente ubicados en China. Además, Shein ha invertido en su cadena de suministro para mejorar la eficiencia de su logística y distribución, facilitando así entregas rápidas a sus clientes internacionales.