A día de hoy nadie puede dudar de que los deportistas de alto nivel además de tener una buena preparación física y técnica, deben de llevar una vida sana en general y una alimentación saludable en particular. David Meca, 28 veces Campeón del Mundo FINA CUP es alguien que conoce de la importancia que tiene esta combinación para un deportista de alta competición.

Una carrera deportiva marcada por el sacrificio y la constancia

David Meca entró en contacto con el mundo de la natación por prescripción médica, por sus problemas de salud. Sus padres empezaron a llevarlo a la piscina con 5 años porque tenía la columna desviada. Con hierros en las piernas, asma y problemas de oído y anginas, tuvo que esforzarse más que el resto de sus compañeros, para acabar alcanzando grandes hitos y convertirse en uno de los mejores nadadores internacionales de larga distancia de todos los tiempos.

Meca recuerda que de los 18 a los 28 “estuve en Estados Unidos donde estudiaba las carreras universitarias y donde nadaba”. Durante ese periodo, además de estar lejos de su familia, tuvo que sacrificar todas las cosas propias de los chicos de su edad, para centrarse en su carrera deportiva.

La importancia de la preparación y de la alimentación

En el caso del Campeón del Mundo su preparación consta “de un trabajo que se llama en el agua, en este caso es la natación, y un trabajo en seco, que es un trabajo invisible y que consiste en descansar bien y comer sano, por ejemplo”, indica Meca.

La alimentación “significa el 50% de la preparación, porque puedes entrenar muchísimo, pero si luego no comes sano, no tienes nada que hacer para llegar a un nivel de alta competición”, continúa.

En el caso de los deportes de fondo, como es el caso de los maratones de aguas abiertas, lo que se trabaja es la resistencia, esto implica que “ puedes comer mucha más cantidad, porque lo quemas. Entrenamos más horas de lo habitual, ocho horas al día, por lo que te puedes permitir ingerir muchísimas más calorías porque no engordas. Eso sí, siempre sano”, señala.

La carne roja es importante y necesaria, sobre todo para los deportistas de fondo DAVID MECA

Meca recuerda que la alimentación de un deportista debe incluir “ensaladas, verduras, frutas e hidratos de carbono, que son importantes para los deportistas de fondo para poder aguantar”. Pero “lo que tampoco puede faltar es la proteína, que puede venir por el pescado o por la carne”. Los alimentos altos en proteínas son un aliado para los deportistas que practican disciplinas de resistencia, como la natación en mar abierto, porque les permite obtener energía y evitar el cansancio, pero también recuperarse más rápidamente después del esfuerzo.

Carne blanca vs carne roja

David Meca se confiesa más carnívoro, ya que reconoce que tanto cuando competía, como en la actualidad. “A lo mejor pescado tomo una vez a la semana, mientras que carne como prácticamente todos los días”.

La carne que tradicionalmente se suele incluir en la dieta de un deportista es la blanca, como el pollo y el pavo, porque proporciona un alto porcentaje de proteínas y un bajo porcentaje de grasa. Además, también aporta un elevado nivel de vitamina B, que es esencial para las personas que tienen una elevada actividad física, porque contribuye a reducir la sensación de cansancio y fatiga.

Pero la carne roja, como la de vacuno o de caza, es también una importante fuente de proteínas y de minerales para el rendimiento y el buen funcionamiento del cuerpo de un deportista, ya que les aporta hierro y vitaminas del grupo B, como la B-6 y la B-12, fundamentales para un buen rendimiento muscular.

Para Meca “la carne roja es importante y necesaria, sobre todo para los deportistas de fondo, porque al entrenar tantísimo, tienes los glóbulos rojos muy bajos, casi como si estuvieras anémico y de ahí que tengamos que recurrir a aportes vitamínico o a alimentos que sean ricos en hierro, como la carne roja”.

“Leí en un artículo, una vez que estaba fuera de España, que era la mejor carne del mundo y me llamó la atención. Me asombró por ser un producto, además español”. DAVID MECA

La carne de vaca vieja de Txogitxu, "la mejor carne del mundo"

Si de carne roja de calidad hablamos no hay mejor referencia en España que Txogitxu, tal y como reconoce el exnadador catalán “leí en un artículo, una vez que estaba fuera de España, que era la mejor carne del mundo y me llamó la atención. Me asombró por ser un producto, además español”.

De hecho, Meca confiesa que conoció de primera mano la carne de vaca vieja y gorda de Txogitxu de casualidad “estaba de viaje fuera de España y la vi en un supermercado de delicatessen que ponía gastronomía vasca y me hizo ilusión. En este caso, me llamó la atención porque no los había visto nunca aquí en Barcelona”.

En cuanto a su producto favorito, confiesa que se decanta “por las hamburguesas que me encantan y para mí son de las mejores que he probado con diferencia y también, por el chuletón, porque es muy fácil de cocinar y también está muy bueno”

