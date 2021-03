El cáncer colorrectal es el tumor maligno más frecuente en España y el segundo de mayor mortalidad, tanto en hombres como en mujeres. En España se diagnostican 32.000 nuevos casos al año y por esta causa fallecen más de 14.000 personas anualmente. A pesar de su incidencia y mortalidad, es uno de los más abordables y, diagnosticado a tiempo, además es curable en más del 90% de los casos.

Se recomienda iniciar su prevención a partir de los 50 años de edad, “aunque en los pacientes considerados de alto riesgo por antecedentes familiares o personales que aumenten el riesgo o sospecha se aconseja iniciar la prevención antes”, advierte el doctor Pedro Bretcha, jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y especialista de Cirugía oncológica de Hospital Quirónsalud Torrevieja.

“Para su prevención se pueden efectuar diferentes tipos de exploraciones, siendo el test de sangre oculta en heces el más utilizado. Un resultado positivo en este test deberá continuarse con una colonoscopia de confirmación diagnóstica”, aconseja el especialista, “y si el test es negativo, se recomienda repetirlo a los dos años”, concluye.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de colon?

Como explica el doctor Pedro Bretcha, jefe de oncología quirúrgica de Quirónsalud Alicante y Torrevieja, “en la etapa inicial suele ser asintomático”.

Los síntomas más frecuentes son:

Cambio persistente en los hábitos intestinales, incluidos diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de las heces

Sangrado rectal o sangre en las heces

Molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor

Una sensación de que el intestino no se vacía por completo

Debilidad o fatiga

Pérdida de peso sin causa aparente

¿Qué pruebas se realizan para su detección precoz?

El cáncer de colon es uno de los más fáciles de tratar con un diagnóstico temprano y para ello se cuenta con dos pruebas de detección precoz. La primera sería el test de sangre oculta en heces (TSOH), que puede ser indicado por el médico de familia y realizado cada dos años entre los 50 y los 69 años. Si este es positivo, se indicaría la realización de una colonoscopia, segunda prueba de detección precoz, para observar si hay pólipos. “Si se detectan, se evita la evolución del pólipo al tumor y se pueden extirpar directamente con la colonoscopia.

A partir de los 50 años se puede acceder a la realización del programa de cribado de cáncer de colon, que incluye estas dos pruebas, en España, con el objetivo de detectar tempranamente la enfermedad, detectarla y tratarla.

¿Cuándo hacerse un estudio de colonoscopia?

El doctor José Farré Alegre indica que “en cuanto a su detección precoz, existe consenso sobre que todas aquellas personas sin factores de riesgo que deberían realizarse un estudio a partir de los 50 años de edad”.

Existen varios tipos de pruebas:

una colonoscopia cada 10 años

una colonografía por TAC cada cinco años

una sigmoidoscopia cada cinco años o un test de sangre oculto en las heces cada año que ha demostrados ser tan eficaz como otras pruebas diagnósticas.

En cambio, aquellas personas con un riesgo aumentado deben entrar en un programa de estudio a menor edad y de un modo más frecuente. Las personas que tienen un familiar de primer grado menor de 60 años con cáncer de colon o dos familiares de primer grado a cualquier edad, deberían realizarse una colonoscopia a partir de los 40 años o 10 años antes del diagnóstico del familiar; y a partir de ese momento, cada cinco años.

Aquellos cuyo familiar de primer grado es diagnosticado más allá de los 60 años o tiene dos o más familiares de segundo grado afectos, deberían hacerse un estudio de colonoscopia a partir de los 50 años. Por contra, quienes tengan un familiar de segundo o tercer grado afecto de cáncer de colon pasarían a los estudios habituales de la población normal.

Cirugía para el cáncer: Abordaje mínimamente invasivo

En la actualidad, la técnica quirúrgica de elección para el cáncer de colon es la colectomía por vía laparoscópica ya que sus resultados han demostrado ser oncológicamente similares a la cirugía abierta pero aportando todas las ventajas de un abordaje mínimamente invasivo como sería un número menor de transfusiones, menor dolor en el postoperatorio y hernias, estancias hospitalarias más cortas y mejores resultados estéticos.

“La resección por vía laparoscópica se realiza igual que la cirugía convencional, pero en lugar de una incisión que ocupa todo el abdomen, solo se emplean cuatro o cinco incisiones menores de un centímetro y una pequeña incisión suprapúbica de aproximadamente cuatro centímetros para extraer el tumor”, explica el doctor Pedro Bretcha, ex presidente de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ).

Gracias a esta técnica la calidad de vida de los pacientes operados por neoplasia de colon ha alcanzado cuotas muy altas, pudiendo llevar una vida casi normal, muy similar a la que llevaban antes de la operación.

“Salvo los pacientes en los que se les extirpa todo el colon o el recto, el ritmo intestinal se recupera casi completamente. Además, los pacientes que van a requerir una bolsa de colostomía van a ser menos del 20%”, revela el especialista.

Sugarbaker, la técnica que duplica la supervivencia en el cáncer de colon

La técnica desarrollada por el doctor Paul H. Sugarbaker en 1982 para el tratamiento de metástasis peritoneales, la extirpación de todo el tumor visible y, posteriormente, la perfusión de quimioterapia en hipertermia intraoperatoria (a 43o C) en la cavidad abdominal para eliminar las células malignas no visibles, ya que el calor potencia el efecto de la quimioterapia. Con esta técnica se logran unos resultados de supervivencia no registrados con ninguno de los tratamientos establecidos, alcanzando en casos seleccionados de cáncer de colon una tasa del 50% a 5 años.

El equipo de cirugía oncológica del Hospital Quirónsalud Torrevieja, de la mano de los doctores Farré y Bretcha, fue uno de los primeros en el año 2001 en introducir en España la técnica para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal. Desde entonces, han efectuado centenares de procedimientos en pacientes afectos de esta condición y con diversos orígenes tumorales.

¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con cáncer de colon?

La tasa de mortalidad (el número de muertes por 100.000 personas cada año) a causa de cáncer colorrectal ha disminuido tanto en hombres como en mujeres desde hace varias décadas. Esto probablemente se deba a varias razones.

“Es posible que una de estas razones sea el hecho de que actualmente los pólipos colorrectales se descubren con más frecuencia mediante pruebas de detección y se extirpan antes de que se transformen en cáncer o se detectan más temprano cuando es más fácil tratar la enfermedad”, explica el doctor Bretcha.

“Además, el tratamiento del cáncer colorrectal ha mejorado durante las últimas décadas. A pesar de que la tasa general de mortalidad ha comenzado a descender, las muertes por cáncer colorectal entre las personas de menos de 55 años ha aumentado 2% por año desde 2007 y 2016”, concluye el especialista.

Metástasis el cáncer de colon

Los órganos más frecuentes donde aparecen metástasis son el hígado y el pulmón, si bien puede afectar a cualquier órgano. Al diagnóstico 10% del cáncer colorectal son metastáticos. El 50% desarrollan M1 durante su evolución. Cabe destacar que el 25% desarrollaran metástasis en la cavidad peritoneal también llamado carcinomatosis peritoneal.

Factores de riesgo

Según el doctor Pedro Bretcha, se puede incidir en reducir al máximo o eliminar los factores de riesgo, sobre todo los concernientes a la alimentación, al alcohol, al tabaco y al ejercicio físico o al estilo de vida.

Alimentación : las dietas ricas en grasas animales (carnes rojas) y pobres en fibra pueden aumentar el riesgo de cáncer colorrectal.

: las dietas ricas en grasas animales (carnes rojas) y pobres en fibra pueden aumentar el riesgo de cáncer colorrectal. Inactividad física : una vida sedentaria favorece el riesgo de aparición de esta enfermedad.

: una vida sedentaria favorece el riesgo de aparición de esta enfermedad. Consumo de tabaco : incrementa el riesgo de padecer pólipos, que suelen ser los precursores de este tumor.

: incrementa el riesgo de padecer pólipos, que suelen ser los precursores de este tumor. Consumo de alcohol: parece que el bebidas alcohólicas favorece el crecimiento de las células de la mucosa del colon, dando lugar a la manifestación de pólipos.

La gran mayoría de los cánceres de colon son esporádicos, siendo los hereditarios la minoría. Las personas con un familiar de primer grado con cáncer tienen un riesgo más alto de padecerlo, al igual que haber tenido un cáncer previamente o determinado tipo de pólipos antes de los 60 años. También está constatado que el peligro aumenta con la edad: el 90 % se diagnostican a partir de los 50 años y, a medida que se envejece, se incrementa.

Factores de riesgo del cáncer colorrectal que podemos cambiar

Muchos factores relacionados con el estilo de vida han sido vinculados al cáncer colorrectal. De hecho, los vínculos que hay entre la alimentación, el peso y el ejercicio con el riesgo de cáncer colorrectal son algunos de los más estrechos entre todos los tipos de cáncer.

Sobrepeso u obesidad

Si tienes sobrepeso u obesidad, el riesgo de desarrollar y morir de cáncer colorrectal es mayor. El sobrepeso o la obesidad aumentan el riesgo de cáncer de colon y de recto tanto en los hombres como en las mujeres, aunque esta asociación parece ser mayor entre los hombres. Lograr y mantenerse en un rango de peso saludable puede que ayude a reducir su riesgo.

Inactividad física

Una persona que no acostumbre a ser físicamente activa tiene una mayor probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal. Tener actividad física de manera habitual a intensidad de moderada a vigorosa puede ayudar a disminuir el riesgo.

Ciertos tipos de alimentación

Una alimentación con un alto consumo de carne roja y carnes procesadas pueden aumentar su riesgo de cáncer colorrectal. Tener un nivel bajo de vitamina D en la sangre puede que también incremente su riesgo.

Seguir un patrón de alimentación saludable que incluya suficientes frutas, verduras y granos integrales, y que a su vez limite o evite el consumo de carnes rojas y procesadas, así como de bebidas endulzadas con azúcar, probablemente disminuya su riesgo.

Tabaquismo

Las personas que han fumado durante mucho tiempo tienen una probabilidad mayor de desarrollar y morir de cáncer colorrectal que las personas que no fuman. Se sabe bien que fumar es un causante del cáncer de pulmón, pero también está asociado a otros tipos de cáncer, como es el colorrectal.

Consumo de alcohol en grandes cantidades

El cáncer colorrectal ha sido vinculado al consumo excesivo de alcohol. Lo mejor es no tomar bebidas con alcohol. Para quienes lo hagan, deberán no tomar más de una bebida por día para las mujeres, y no más de dos bebidas para los hombres.

Más información:

Calle Cruz de Piedra, 4, 03015 Alicante

966 97 29 00