Llega diciembre y con él, además de las cenas y comidas de empresa y los amigos invisibles, el bombardeo de historias en las redes sociales sobre el Spotify Wrapped. Ese resumen anual que, como viene siendo habitual en estas fechas, nos muestra la plataforma de música en streaming con las estadísticas sobre nuestras escuchas en los últimos 10 meses.

El Spotify Wrapped 2022 genera una serie de viñetas con nuestro resumen del año en las que se pueden ver, entre otras cosas, la canción que más has escuchado, los artistas que más has oído o los minutos que has pasado oyendo podcasts. Además, al final del resumen se crearán unas historias del Spotify Wrapped 2022 se pueden compartir en las redes sociales. Pero, ¿cómo ver el Wrapped 2022 de Spotify?

Así puedes ver tu Wrapped 2022 de Spotify

Tal y como ha venido sucediendo en años anteriores, podrás acceder a este resumen del año en la app de Spotify para dispositivos móviles, por lo que no podrás verlo si usas Spotify en Windows o en tu navegador.

Para poder ver tu Spotify Wrapped 2022, debes buscar el banner de Spotify Wrapped dentro de la aplicación de Spotify, tanto en Android o en iOS.

Si no te aparece, no te preocupes. Puedes acceder a tu resumen anual con tus estadísticas de Spotify a través de este enlace, en el que debes pulsar en "Descargar Spotify". Cuando lo hagas, se abrirá la aplicación en tu móvil y verás tu Wrapped 2022 de Spotify.

¿Qué es el Spotify Wrapped 2022?

Cada Spotify Wrapped se compone de varias diapositivas en formato historia con las estadísticas de tus escuchas a lo largo del año. Eso es lo que verás en cada una: