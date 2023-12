Disney Plus, el gigante del entretenimiento, ha anunciado cambios significativos en sus tarifas de suscripción, introduciendo una estructura de precios más diversa que ofrece opciones para todos. Desde hace unas semanas, los usuarios de Disney Plus pueden elegir entre tres planes diferentes, adaptándose a las necesidades y presupuestos de cada uno. Aquí te contamos todo sobre el precio de Disney Plus y cómo afectará a tu experiencia de streaming.

Cambios en Disney Plus: precios nuevos y diferentes planes La era de una única opción de suscripción ha terminado. A partir de ahora, Disney Plus ofrece tres planes distintos, cada uno con características y precios adaptados a diferentes tipos de usuarios. Veamos detalladamente cada uno de estos planes y cómo el precio de Disney Plus se ajusta a sus nuevas ofertas. Disney Plus Premium: la experiencia top El plan que antes conocíamos simplemente como Disney Plus ahora se transforma en el plan Premium. Con un precio de 11,99 euros al mes o 119,90 euros al año, este plan ofrece la experiencia más completa: streaming de vídeo en calidad 4K UHD y HDR, hasta cuatro reproducciones simultáneas, descargas en hasta 10 dispositivos, audio de alta calidad con Dolby Atmos y, lo más importante, sin interrupciones por anuncios. Disney Plus Estándar: la tarifa más accesible sin anuncios Para aquellos que buscan una opción más económica sin sacrificar demasiado la calidad, el plan Estándar, con un precio de 8,99 euros al mes o 89,90 euros al año, podría ser la solución perfecta. Este plan incluye vídeo hasta Full HD 1080p, dos reproducciones simultáneas, descargas en hasta 10 dispositivos y audio hasta 5.1, manteniendo la experiencia sin anuncios. Disney Plus Estándar con Anuncios: la opción más barata Por último, pero no menos importante, está el nuevo plan Estándar con Anuncios. Con un precio de Disney Plus de solo 5,99 euros al mes, este plan ofrece vídeo hasta Full HD 1080p, dos reproducciones simultáneas y audio hasta 5.1. La diferencia principal es la inclusión de anuncios publicitarios durante el streaming, lo que permite reducir el coste para el usuario. Transición a los nuevos planes y precios de Disney Plus: ¿qué necesitas saber? Si ya tienes una suscripción activa a Disney Plus, ya sea mensual o anual, la transición al nuevo plan Premium se realizará automáticamente en tu próxima renovación. Sin embargo, siempre tienes la opción de cambiar de plan o cancelar el servicio si así lo deseas. ¿Cómo cancelar tu suscripción a Disney Plus? Recuerda que Disney Plus no exige un compromiso de permanencia. Cancelar tu suscripción es un proceso sencillo que puedes realizar en cualquier momento. Simplemente inicia sesión en la web de Disney Plus, selecciona tu perfil, accede a tu cuenta y sigue los pasos para cancelar la suscripción. Únete al canal de WhatsApp de INFORMACIÓN Te puede interesar: Primer informe Estas son las 10 series más vistas de Netflix de enero a junio de 2023 Televisión Amazon Prime Video anuncia un reboot de 'Humor amarillo' con la presencia de Takeshi Kitano Series Fin de una era: 'The Crown' (Netflix) dice su adiós definitivo con un final mayestático Cultura El alicantino que estudió Fisioterapia y crea series para Amazon y Netflix Los cambios en el precio de Disney Plus reflejan una tendencia en el mundo de la televisión en streaming hacia una mayor personalización y flexibilidad. Con estos nuevos planes, Disney Plus busca adaptarse a las necesidades y presupuestos de una audiencia más amplia, ofreciendo opciones para todos los gustos y necesidades. Ya sea que prefieras la experiencia premium sin anuncios o una opción más económica con anuncios publicitarios, Disney Plus tiene algo para ti.