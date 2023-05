Lanzado oficialmente en 2017 por 299 euros, el modelo básico de Nintendo Switch todavía se comercializa por el mismo precio seis años después, algo que en la casa de Mario no tienen la intención de cambiar. A pesar de que las ventas de la consola están en declive, la dirección de la compañía japonesa ha asegurado a sus accionistas que mantendrá la actual política de precios en el futuro. El presidente de la empresa Shuntaro Furukawa, afirmó ante sus compromisarios que “el yen sigue débil y los costes de adquisición siguen siendo altos, por lo que continuaremos monitoreando la situación con atención”, explicó.

El ejecutivo que dirige Nintendo también admitió que, si bien la industria del hardware se está recuperando de los problemas de acceso a los componentes que se dieron en los últimos años, la situación no está completamente equilibrada. Por lo tanto, aún puede pasar algún tiempo hasta que se produzca una normalización en las cadenas de producción que se derive en un impacto positivo en los costes de fabricación de Nintendo Switch. En cuanto a la posibilidad de un aumento de precios, como hizo Sony con PlayStation 5 el verano pasado, el presidente Nintendo no lo descarta por completo.

Los nuevos precios de los videojuegos

Durante la misma reunión, se preguntó a Furukawa si el precio de venta para ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ (70 €, el más alto para un juego de Switch) representa un cambio en la política de precios para el software producido por la empresa. El ejecutivo ha insistido en que tales decisiones se tomarán caso por caso y dependen de las características individuales de cada proyecto, reforzando el argumento que llevan repitiendo en los últimos meses.

“Es cierto que los costes de desarrollo están aumentando debido a la mayor profundidad del contenido y los requisitos de más tecnología para respaldar los servicios en línea, por lo que el precio de nuestros títulos en el futuro es algo que continuaremos considerando profundamente”, explicó el presidente de Nintendo.

15 millones de consolas más este año

No está de más recordar que en su último informe financiero, la directiva de la empresa reconoce una caída en las ventas de Switch, pero también se marca como objetivo vender, al menos, 15 millones de unidades a la finalización del año fiscal. En el mismo documento la compañía también admite que no se lanzará ningún hardware o sucesor de su consola actual antes de abril de 2024, y parece que hay pocas posibilidades de presenciar ningún tipo de anuncio antes de esa fecha. "Proporcionaremos información sobre hardware y software en el momento adecuado para cada producto y nos esforzaremos por llegar a una amplia gama de consumidores", dijo Furukawa.

Señalar que, en este momento, los planes de Nintendo para 2023 siguen sin estar claros. Hemos asistido al lanzamiento de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, que en sus primeros tres días ha vendido más de 10 millones de unidades en todo el mundo, lo que lo ha convertido en el título más rápidamente vendido en Europa en la historia de Nintendo. Sin embargo, a excepción de ‘Pikmin 4’ previsto para el próximo mes de julio la segunda mitad continúa envuelta en el misterio y, a la vista, no hay títulos como un nuevo Pokémon o un Mario anunciados para la temporada navideña, mientras que otras entregas tan esperadas como ‘Metroid Prime 4’ siquiera tienen planes de estreno.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Lanzamiento