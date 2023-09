'Metal Gear Solid', 'Bomberman R', 'Sillent Hill'… los altos mandos de Konami parecen dispuestos a recuperar algunas de sus series clásicas. Buena prueba de la citada política es el anuncio de 'Contra: Operation Galuga', a grandes rasgos, una versión actualizada que recrea el clásico videojuego de acción y disparos de los años 80, que promete sonido y gráficos adecuados a los estándares actuales. Con esto, tanto los guerreros veteranos como los nuevos soldados, podrán acceder a niveles inéditos, más mecánicas de juego, un sistema de armas mejorado y combates cooperativos para hasta dos personas en el modo historia y cuatro en el modo arcade.

Operation Galuga

'Operation Galuga' está siendo desarrollado por el estudio WayForward, conocido por trabajar en varios juegos 2D con muy buenas referencias entre la comunidad, como por ejemplo 'River City Girls', 'Bloodstained: Ritual of the Night' y 'The Mummy Demastered', entre muchos otros. La descripción oficial anticipa la argumentación de la obra, relacionada directamente con el grupo terrorista ficticio Red Falcon. Una vez que estos toman por la fuerza las islas Galuga, frente a la costa de Nueva Zelanda, los comandos de élite 'Contra' Bill Rizer y Lance Bean toman cartas en el asunto e inician una guerra sin cuartel que, al final, marcará el destino de la humanidad.

Un clásico renace con Contra: Operación Galuga. Esta reinvención del Contra original combina una interminable acción con nuevos escenarios, enemigos, jefes, mecánicas de juego, sistema de armas actualizado y más. #ContraOG llegará a principios de 2024pic.twitter.com/UCnpc1vthy — KONAMI España (@KONAMI_ES) 19 de septiembre de 2023

“Corre, salta y avanza a balazo limpio por ocho niveles con un arsenal devastador que incluye el spread shot, laser y homing missiles, ahora con mejoras acumulables ¡y unas increíbles capacidades de Overload! Podrás personalizar la intensidad de la acción con tres niveles de dificultad y una variedad de opciones. ¡El verdadero legado de Contra empieza ya!”, detalla la ficha del videojuego publicada en Steam.

Una nueva generación de seguidores

El nuevo ‘Contra’ también promete un sistema de habilidades actualizado, que permitirá acumular características para dar a los jugadores más posibilidades estratégicas. La versión final asegura, además, tres niveles de dificultad y variedad de desafíos opcionales, varios personajes jugables con distintas habilidades, batallas contra jefes a toda pantalla, mejoras acumulables y mogollón de contenido extra. La intención de WayForward es preservar el legado de la franquicia y, al tiempo, demostrar que el formato todavía tiene espacio en el actual universo del ocio electrónico. Será posible disfrutar de la aventura en PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Si bien el juego ya tiene confirmadas ediciones digitales en las plataformas enumeradas, hasta el momento no se ha confirmado fecha para su estreno, que se emplaza a comienzos del año próximo.