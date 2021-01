El ex presidente del Barcelona y precandidato a las elecciones del club, Joan Laporta, ha hablado este martes sobre la actualidad de la campaña, una vez ha entregado las firmas requeridas de los socios para pasar el primer corte. Preguntado por una posible suspensión de las elecciones por la pandemia del coronavirus, Laporta se ha mostrado tajante al afirmar que ?las elecciones se han de celebrar, con todas las medidas y protocolos. Y además se debe fomentar la participación del socio. No hay ninguna razón objetiva para que no se celebren las elecciones?.