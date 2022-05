Jugadores, equipo técnico, directivos, también el Presidente del Real Madrid han celebrado por todo lo alto junto a su afición, el triunfo en la Champions. Decenas de miles de seguidores han acompañado al equipo en su recorrido por varios puntos de Madrid con la decimocuarta Copa de Europa. Tras visitar la catedral de La Almudena, la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento los jugadores se han dirigido a la plaza Cibeles para ofrecerle a la Diosa el triunfo. Siguiendo el protocolo, el capitán del Real Madrid, Marcelo, le ha colocado la bufanda y la bandera a Cibeles. Posteriormente ha levantado la copa al cielo y ha sonado el "We are the Champions" de Queen.