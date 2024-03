La alegría es un bien escaso y huidizo en el Rico Pérez. La segunda vuelta no ha sido la esperada de un campeón de invierno y los blanquiazules necesitan una buena dosis de ilusión y esperanza para volver a mirar a un liderato que ya mira demasiado lejos, a ocho puntos. Sin embargo, no pueden dormirse. Si ascender como primeros no es posible, la misión de Rubén Torrecilla es reencontrar a aquel Hércules que dominaba y conseguir una buena dinámica de cara al presumible Play Off. El primer paso es el Valencia Mestalla, el próximo domingo 10 de marzo, a las 18:00 horas, en el estadio alicantino.

Para este partido, Rubén Torrecilla no podrá contar con Josema, baja por cinco amarillas, además de los lesionados habituales. Tampoco se reencontrará con César Moreno. El Hércules y el Valencia pactaron una clausula por la que los chés deberán pagar a los blanquiazules si salta al césped.