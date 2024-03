Caixabank presenta su tercer acto del proyecto “Camino a París”. En la oficina All in One, han recibido al ciclista Ricardo Ten, focalizado en su preparación para los Juegos Paralímpicos de París 2024, que se celebrarán este verano.Recién llegado a España, Ricardo Ten ha ofrecido a los allí presentes las tres medallas que ha conquistado en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Paralímpico en Pista.

“Camino a París” es un proyecto de Caixabank con el objetivo de dar visibilidad a los deportes paralímpicos, concienciar y acompañar a los deportistas de élite en su preparación para los Juegos Paralímpicos.