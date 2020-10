El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que la oferta del PSOE de negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es "una mano tendida", sino "obligada por el escándalo" de la reforma propuesta por el Gobierno, que "ahora tiene que salir del atolladero". "Saben que se han metido en un lío, saben que su reforma no va a ningún sitio", ha declarado Martínez-Almeida este domingo tras un acto en la Puerta del Sol donde se ha descubierto una placa de homenaje a las víctimas del coronavirus. El PSOE y Unidas Podemos registraron este martes una proposición de ley con la pretensión de rebajar el umbral de la mayoría parlamentaria -de tres quintos (210 votos) a absoluta (176)- que permita renovar a doce de los veinte vocales del poder judicial. Una iniciativa que, según Martínez-Almeida, ha provocado tal "descrédito institucional" porque no cumple "los estándares mínimos democráticos y de estado de Derecho" que exige "la pertenencia a la Unión Europea", que a juicio del alcalde se ha pronunciado de manera "nítida" sobre la "inconveniencia total y absoluta" de la reforma. Por otra parte, Almeida ha señalado que su formación aún no ha decidido el sentido de su voto en la moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez impulsada por Vox y que se debatirá los días 21 y 22 de octubre en el Congreso de los Diputados. "La moción de censura al PP ni nos ocupa ni nos preocupa. Está destinada al fracaso y sólo busca la polarización", ha afirmado. Almeida ha acusado a Vox, además, de usar este mecanismo de forma 'torticera' con el objetivo de promocionar a su candidato a las futuras elecciones catalanas, Ignacio Garriga, que será el primero en subir a la tribuna y quien se encargará de defender la moción, sin límite de tiempo. "No hemos decidido si votaremos no o abstención pero no la vamos a apoyar" ha zanjado el popular.