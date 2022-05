Chanel ha ofrecido su primera rueda de prensa tras lograr el tercer puesto en el festival de Eurovisión. La artista ha reconocido sentir mucho orgullo por esa posición y ha insistido en que “no es a toque de barita mágica, es con trabajo y con ilusión”. “La foto final no brillaría tanto si no fuese por todo el equipo que hay detrás”, ha explicado. A las preguntas sobre los que la criticaron cuando fue elegida para representar a España ha respondido que no mira lo que pasó detrás “nosotros no hemos trabajado para callarle la boca a nadie”. Chanel no ha querido entrar en la polémica sobre el recuento de votos de la que ha dicho que “lo que tenga que pasar, pues pasará” y ha repetido que “nosotros somos artistas y hemos hecho nuestro trabajo”.