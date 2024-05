Bárbara Rey ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano desde que Ángel Cristo Jr. fue expulsado de 'Supervivientes' por motivos disciplinarios, y en sus únicas declaraciones hasta ahora se había limitado a reconocer que no le había sorprendido la noticia. Ahora bien, tras el regreso de Ángel Cristo Jr a Madrid tras su paso por Supervivientes, Bárbara Rey no ha dudado en enviar un demoledor mensaje a su hijo por la cinta roja que ha lucido durante todo el programa, y que no solamente llevaba él sino también su novia Ana Herminia, a los que ha acusado de hacer apología del maltrato.

Además, la madre de Ángel Cristo Jr ha matizado que "jamás se ha ocupado de su padre. De su padre nos hemos ocupado Sofía y sobre todo yo".