La doctora Carmen Pomares estudió Medicina y Cirugía en Alicante en 1990. Interna en Cirugía en el Hospital General de Alicante, con becas de Ginecología en Yugoslavia y de Cirugía General y Plástica en Dinamarca, se decantó cómo especialidad por la Estomatología, con plaza MIR en Oviedo, donde también obtuvo plaza interna en Periodoncia.

De allí realizó el postgrado de Implantología en la Universidad Complutense de Madrid, donde trabajó hasta volver a su ciudad natal, Alicante, donde fundó su Clínica Perio&Implant en 1997. Ahora, llevan 25 años dando tratamiento a los problemas periodontales y soluciones implantológicas.

Con 700m2 de instalaciones en el centro de Alicante, dan respuesta a todos los problemas bucofaciales, con un equipo multidisciplinar y los tratamientos más punteros desde ortodoncia invisible, microcirugía plástica periodontal, diseño de sonrisa o manejo del bruxismo con la mayor formación y recursos. Lo que les diferencia e identifica, su señal de identidad, son sus tratamientos estrella en regeneración ósea y gingival y los implantes dentales por ordenador.

Además, han sido los primeros en contar con todos los ingredientes necesarios para llevar a cabo un diagnóstico 3D, planificación virtual, colocación de implantes y dientes provisionales en una sola sesión, sin dar un punto y apenas molestias para el paciente. La doctora Pomares ha sido pionera en su campo, la implantología guiada por ordenador, desde su debut mundial en EEUU en 2005.

Asimismo, ha estado desde el primer momento en el grupo europeo (única doctora) de testeo y desarrollo del software líder durante años, impartiendo conferencias sobre esta disciplina, donde en sus inicios era escaso ver doctoras en ponencias. También ha publicado artículos científicos en prestigiosas revistas internacionales, con un índice de éxito publicado del 98%.

Carmen Pomares ha estado formándose con los mejores profesionales y técnicas a nivel mundial en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Israel, Portugal, Italia o Hungría para traer lo mejor y ponerlo al servicio de los alicantinos en su centro clínico.

También ha realizado labor divulgativa y formativa con cursos en Aula Perio&Implant para doctores nacionales e internacionales, impartiendo cirugía avanzada en el Máster Internacional de Cirugía Bucal e Implantología de la Universidad de Valencia y formando en clínica a los alumnos internacionales del máster.

En 2018 incorporó la cirugía navegada, siendo una vez más pionera con esta tecnología, con la que se opera con un navegador por GPS, monitorizando al paciente, ampliando las opciones de tratamiento en implantología y prótesis con carga Inmediata.

En 2019 registró y patentó la Técnica del Doble Factor una fusión de lo mejor de la implantología guiada y navegada, incrementando precisión y predictibilidad. Consiste en una sesión colocar los implantes dentales guiados, viendo cómo nos movemos en el hueso de manera mínimamente invasiva en 360º y en tiempo real, con seguridad, rapidez y comfort para el paciente. Con protocolo All on Four( 4 implantes por maxilar) y Teeth in an hour hasta en casos de poco hueso.

La doctora Pomares, tras presentar en plataforma digital la técnica del doble factor a la comunidad científica, fue invitada a participar como ponente en el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal en 2021 y a realizar una cirugía en directo con la técnica del doble factor in streaming para los asistentes al Congreso de SECIB 2022.

Obtuvo el reconocimiento internacional con el premio al mejor Vídeo Clínico Europeo de Implantología otorgado por la Asociación Europea de Oseointegración en Ginebra 2022; meritorio logro profesional y personal por el gran trabajo realizado, de lo que se hizo eco la prensa y los medios especializados.

Este reconocimiento estuvo respaldado con sus dos últimos artículos científicos publicados junto a su equipo de la Universidad de Barcelona, con los excelentes resultados clínicos conseguidos con este procedimiento.

Como directora médica de Clínica Perio&Implant diagnostica, supervisa y realiza los tratamientos más complejos, impregnando su labor y la de su equipo con la atención humana que necesitan los pacientes. Además de inculcar la importancia de cumplir con el correcto mantenimiento para los buenos resultados a largo plazo. Por otra parte, en su compromiso con la labor social presta asistencia para Cáritas con el programa «Smile with Us» desde 2014.

Por su 25 aniversario, la Clínica Perio&Implant cambió de imagen acorde a la excelencia que desempeña, apostando por la tecnología y calidad de proporcionar salud, función y estética a los pacientes.

El equipo Perio&Implant volcado en ofrecer lo mejor nos propone 25 promociones en gran variedad de tratamientos personalizados para curar, regenerar y rehabilitar bocas. La clínica tiene como objetivo recuperar la mejor imagen personal, eliminar el dolor oral-cráneo-facial y tener eficiencia masticatoria + anti-ageing bucofacial.

Además, fomentan la prevención y diagnóstico (clínico, 3D, fotográfico, genético, bacteriológico...) con vanguardistas herramientas, los mejores biomateriales, los protocolos más veraces y la capacitación más completa en las manos más expertas.