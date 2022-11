El fin de semana es un momento ideal para disfrutar de la música y, sobre todo, de la música en directo. Y este fin de semana, 18, 19 y 20 de noviembre, arranca con multitud de conciertos y actuaciones de todo tipo de géneros, una oferta variada y para todos los gustos. ¿Todavía no tienes planes? Te contamos cuáles son los conciertos a los que puedes asistir este fin de semana en Alicante.

Conciertos en Alicante este fin de semana

Viernes 18 de noviembre

Cita con Empty Bottles y Javiera Mena

Dos propuestas muy diferentes las que ofrece la sala Stereo de Alicante este fin de semana: Javiera Mena y Empty Bottles. Javiera Mena está considerada una de las grandes figuras del electropop. Hoy (22.30 horas) mostrará cómo ha logrado transmitir los diversos mensajes que destilan sus canciones que van desde la pasión , al dolor, al desamor y a todos los sentimientos del ser humano.

La artista chilena, que participó en la pasada edición del Benidorm Fest con el tema Culpa y ha sido nominada varias veces a los Grammy Latinos, presentará su disco Entusiasmo. Y mañana sábado, la banda alicantina The Empty Bottles presenta su cuarto disco, Stand my ground (21.30 horas). El grupo bebe de distintas fuentes clásicas como el blues clásico, el rock and roll, el soul y el hill country blues. Actualmente, The Empty Bottles está formado por David Chana (órgano y piano), Pepe Delgado (guitarras), John Arias (batería), Juanjo Domenech (bajo) y Toni Miles (voces).

Conciertos para el Primavera Weekender en Benidorm

Primavera Sound programa el Primavera Weekender 2022 con conciertos de bandas como Slowdive (foto), Triángulo de Amor Bizarro, Soléa Morente o Pip Blom. Magic Robin Hood Camp de Benidorm. Viernes y sábado.

Travis Birds y Luis Fercán en Sant Joan

Una perfecta mezcla de juventud y talento. La cantautora madrileña Travis Birds llega con La costa de los mosquitos (viernes, 22h) y Luis Fercán, una de las grandes voces de la canción de autor (sábado, 22h). Euterpe Sant Joan.

Sábado 19 de noviembre

Las cuatro estaciones de la banda The Wave Pictures

La banda británica llega a Elche para presentar su nuevo disco, When the purple emperor spreads his wings, un álbum doble dedicado al ciclo de la vida y en el que cada una de sus cuatro caras (a la vieja usanza) está centrada en una de las estaciones del año. Este trabajo ha sido publicado en el sello Moshi Moshi en mayo de este año. El título del álbum hace referencia a la primavera y a su esplendor. Metáfora de un nuevo comienzo. Lo explica el compositor, cantante y guitarrista de esta banda de rock alternativo, David Tattersall.

«En las canciones de The Wave Pictures siempre hay una fuerte sensación de tiempo y lugar. Así que pronto nos resultó natural agrupar las que estaba escribiendo por estaciones. Los temas de cada una de las caras del disco se desarrollan a nivel de letras en esa estación. El álbum comienza en verano y termina en primavera». Mientras que algunos temas fueron grabados antes de la pandemia, otros los escribió Tattersall durante el confinamiento, trabajando prolíficamente como siempre, al ritmo de canción por día o casi.

Una de las claves de The Wave Pictures, banda que se creó en 1998, es la gran calidad de sus directos. En ellos muestran sus tablas sobre el escenario labradas con esfuerzo en las últimas décadas. Tattersall ejerce de maestro de ceremonias en conciertos que unen humor, improvisación y cercanía con el público. Escorxador de Elche. Sábado, 21 horas. Entradas: 3 euros.

La fusión musical de Las Migas en El Campello

Este cuarteto femenino (voz, guitarras y violín) destaca por lo distintas y semejantes que son al mismo tiempo y la fusión de culturas que ofrecen con su música. Auditorio El Campello. Sábado, 20.30h.

La música para el alma de Vanesa Tales en las Cuevas de Canelobre

La cantante y artista multidisciplinar Vanesa Tales presenta las canciones de su álbum Metamorphosis y de sus próximos singles, Listen y Back to paradise. Cuevas de Canelobre de Busot. Sábado, 20 h.