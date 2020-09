La situación de abandono a la que están abocadas las parcelas de la avenida de Juan XXIII, en concreto en el sector de Pri Colada Cantalar, está derivando en un problema de «salubridad pública» para vecinos de Mutxamel. La basura acumulada junto a los enseres agolpados en varios tramos ha provocado la queja de residentes, quienes afirman que las malas condiciones del entorno han favorecido la presencia de ratas y pulgas. Las quejas de los residentes se multiplican por las redes sociales y las ha recogido la oposición del Ayuntamiento de la localidad.

En concreto, hay personas que aseguran que han dejado de pasear a sus mascotas por la zona, debido a la presencia de pulgas e insectos. El grupo municipal socialista, tras hacerse eco de la situación, denuncia que se trata de una zona que no está recepcionada por el Ayuntamiento, motivo por el cual se acumula la basura y desperdicios tanto en el parque como en las aceras.

«Sin embargo, y a pesar de no limpiarse, sí están abiertos al tráfico todos los viales además de este pequeño parque que, en concreto, es el que denuncian los vecinos que se pueden encontrar desde pulgas hasta ratas», aclara el PSOE. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Vicente Gomis (PP), explica que para el equipo de gobierno es una prioridad finalizar con el proceso de actualización de la reparcelación para su aprobación definitiva. «Son terrenos que no son ni públicos ni privados, pero se puede hacer alguna actuación puntual en materia de limpieza si hay un problema de salubridad pública». Por otro lado, los socialistas han criticado el «deplorable» estado en el que se encuentra el parque infantil de la plaza de Miguel Hernández. «Muchos padres han optado por no ir después de varios días encontrando basura y suciedad», añaden. El edil de Limpieza y Mantenimiento, Rafael Pastor (PP), rechaza tales afirmaciones y asegura que la zona se ha baldeado este lunes y miércoles. «Se realizan actuaciones a diario y no es cierto que haya falta de limpieza», concluye.