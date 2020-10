La concejala de Cultura y Memoria Histórica de San Vicente, Raquel Rodríguez (EU), ha solicitado formalmente este miércoles al alcalde, Jesús Villar (PSOE), la creación de una comisión informativa especial con el objetivo de aclarar el proceso iniciado y no concluido para la atribución de funciones de Especialista en Archivos y Bibliotecas, con asignación de productividad, hasta la asignación definitiva de la plaza vacante por promoción interna.

“A la vista de la desinformación existente soy la primera interesada en aclarar el proceso que inicié con el único propósito de atender con urgencia las necesidades del servicio de Bibliotecas”, ha indicado la regidora. “Debo señalar que se trata de un procedimiento que no requiere ningún proceso de convocatoria, concurso o selección alguna, sino que puede determinarse directamente por la Concejalía, tal y como se ha hecho en otros servicios y departamentos de este Ayuntamiento”.

Explica la edil que lo que se pretendía desde la Concejalía de Cultura, ante la vacante de la Jefatura de Sección y la vacante del Especialista en Archivos y Bibliotecas, era atribuir funciones temporalmente a un/a Auxiliar de Biblioteca para la organización de turnos y actividades y los contratos menores. Estas funciones podrían llevar una compensación (una productividad que no determina Cultura sino Recursos Humanos).

“Cubrir una plaza a dedo, como algunos se esmeran erróneamente en difundir, sería una ilegalidad. En absoluto es este el caso. Se trata, llanamente, de una adscripción temporal que, aún siendo legal, yo misma paralicé, para que no quedara ni una sola duda. No hay acto administrativo y, por tanto, no puede existir prevaricación, ni cohecho, ni malversación ni ningún posible delito relacionado con la gestión pública”.

“Puede que la redacción de uno de los varios escritos que firmé durante este proceso pueda llevar a confusión. Pido disculpas por ello, y lamento la situación creada. Pero debo dejar también muy claro que he actuado siempre de buena fe y con el convencimiento desde el inicio de este proceso de que era más transparente la forma con la que actué.

Tras conocer que ya hay grupos políticos que están solicitando al alcalde la creación de esta comisión, la regidora ha indicado que el alcalde conoce desde primera hora de esta mañana la solicitud por mi parte, la cual ha aceptado.

Cs y Compromís solicitan también una comisión y el PP pide la dimisión de Rodríguez

La oposición ya reaccionó ayer durante la sesión plenaria, y hoy miércoles ha vuelto a cargar contra la situación polémica que afecta a la edil de Esquerra Unida. Cs y Compromís han pedido la creación de una comisión de investigación, mientras el Partido Popular ha pedido su dimisión.

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) confía en que la comisión de investigación solicitada en el pleno de ayer por nuestro portavoz, Pachi Pascual, permita despejar todas las dudas existentes sobre el procedimiento de cobertura de una plaza de especialista en Archivos y Bibliotecas. Varios sindicatos han denunciado las presuntas irregularidades cometidas por la concejala de Cultura, Raquel Rodríguez (EU), en la designación de un funcionario para cubrir dicha plaza.

El portavoz de Ciudadanos en San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, solicitó en el pleno de ayer la creación de una comisión de investigación “ante la falta de explicaciones claras y contundentes por parte de la concejala del área, Raquel Rodríguez, del concejal de Recursos Humanos, el socialista José Manuel Ferrándiz, y del propio alcalde, Jesús Villar, que en el pleno de ayer se negó a investigar este asunto”.

Por su parte, la coalición progresista, Compromís, considera que el revuelo que se ha generado a raíz del proceso de selección de la plaza vacante de técnicos de archivos donde la Concejala de Cultura ,supuestamente, valoró los méritos y el bagaje del personal trabajador para cubrirla, es motivo suficiente para convocar una Comisión de Investigación.

Compromís recuerda que “para cubrir las bajas existen las bolsas de empleo y las mejoras de empleo para cumplir con las premisas de igualdad, mérito y capacidad en la administración”.

Ramon Leyda, Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento indica que “después de haber valorado detenidamente este asunto, pedimos que desde Alcaldía se convoque una comparecencia pública y Comisión de Investigación para que tanto la Concejalía de Cultura como la Concejalía de Recursos Humanos, ostentadas por EU y PSOE respectivamente, puedan explicar al detalle el desarrollo del procedimiento empleado con representantes de sindicatos y portavoces de los grupos políticos con representación municipal”.