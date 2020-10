San Vicente multa con 9.600 euros a la dueña de 16 perros por no ponerles el chip Los últimos seis expedientes suman más de 26.000 euros en sanciones, la más elevada al dueño de dos perros peligrosos a quien impone 10.800 euros por no tenerlos identificados - Sanidad confisca un can peligroso y sanciona con 2.404 euros a su propietaria