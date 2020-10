El grupo municipal del Partido Popular de Sant Joan d'Alacant presenta una iniciativa al pleno ordinario de octubre en el que pide el apoyo de todos los grupos a su propuesta de desalojo 'exprés' de pisos okupados ilegalmente. El portavoz de los populares santjoaners, Manuel Aracil, explica que la iniciativa del PP “remarca cuatro puntos fundamentales: promover los "desahucios exprés" en 12 horas, con un desalojo inmediato de los "okupas" tras presentar la denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Asimismo, prevé penas de cárcel de uno a tres años para los "okupas" por cometer un delito de usurpación ilegal de la propiedad".

En tercer lugar, advierten de que que el PP propone también la prohibición del empadronamiento a los "okupas" porque, a día de hoy, Aracil recuerda que los consistorios no se pueden negar a ello, lo que da derechos a estas personas. Asimismo, la ley quiere dar personalidad jurídica y legitimación al ciudadano, así como a las comunidades de propietarios para que ellas, directamente, puedan ejercitar estos derechos. "En un edificio o una urbanización hay viviendas que pueden pertenecer a grandes poseedores como un banco o un fondo de inversión, que no les prestan la suficiente atención, y en esa vivienda entran "okupas" que crean un problema social, de conflictividad e, incluso, de inseguridad ciudadana", señala.

Mafias

Hasta ahora, el problema no se puede solucionar si no actúa el propietario. Sin embargo, la ley que proponen los populares permitiría que las comunidades de propietarios "puedan dar ese paso y ellas mismas puedan resolver el problema sin tener que recurrir a uno de estos grandes tenedores de viviendas". El problema, según el portavoz popular, "no es solo el de la flagrante violación de la propiedad privada, sino que además provoca desórdenes entre las propias comunidades de vecinos, con focos de delincuencia y degradación de barrios enteros". Incluso, señala que se han dado caso de viviendas 'okupadas' por estas "mafias" que empiezan a molestar a todos los vecinos, van 'okupando' las viviendas adyacentes y van extendiéndose como una mancha".

Además, estos focos se asocian "a otros actos delictivos, como el tráfico de drogas". Ha remarcado que esto es un "problema social que se está generando ante la complacencia de determinadas organizaciones de izquierda", recrimina el concejal. Los populares señalan que "mientras el Gobierno de Pedro Sánchez niega la 'okupación' y se pone del lado de los que cometen el delito, desde el PP siempre defenderemos a las familias a las que les han quitado impunemente su propia casa".