San Vicente del Raspeig ha dicho "sí "a la creación de un parque de viviendas sociales al alcance de las personas con más necesidades. Pero no fue es un sí rotundo y eso ha reprochado el grupo municipal de Podemos que junto a Compromís presentaban una moción al pleno ordinario de octubre. Ambas formación habían recogido la petición de la Plataforma Stop Desahucios Raspeig "para conseguir un parque de viviendas sociales digno". Y todos los grupos dieron su apoyo a la propuesta: EU, Ciudadanos, Partido Popular y Vox mientras el PSOE votó abstención.

Entre otras propuestas, la moción solicitaba impulsar el parque de viviendas en alquiler social con una partida presupuestaria no inferior a las cuantías presupuestadas y no ejecutadas en ejercicios anteriores, favorecer la puesta en marcha de un banco local de vivienda solidaria para la incorporación de viviendas vacías al mercado de alquiler a un precio social o asequible, y crear una oficina de asesoramiento en materia de vivienda, con asesoramiento legal e intermediación a propietarios e inquilinos, tanto hipotecaria como de alquiler.

“Como bien señala la PAH, los datos sobre desahucios y sobre el acceso a la vivienda en nuestro municipio son muy desalentadores”, afirma David Navarro, portavoz de Podemos San Vicente. “Por eso, no podemos entender que un partido de corte “progresista” como el PSOE haya sido el único que no haya votado a favor”.

Asimismo, Podemos San Vicente agradece al resto de formaciones políticas las aportaciones que han realizado para enriquecer el texto con el objetivo común de ofrecer una respuesta efectiva a las necesidades en cuanto a vivienda del municipio.

Por otro lado, el grupo municipal Podemos se ha mostrado muy satisfecho con la aprobación de la moción para instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y a la entidad AENA a que el Aeropuerto Alicante-Elche se denomine Aeropuerto Alacant-Elx Miguel Hernández. El objetivo de esta iniciativa es ensalzar la figura del poeta y dramaturgo oriolano y alcanzar un reconocimiento que traspase fronteras.

El PP critica a PSOE y EU por el seguimiento de las mociones

También el grupo municipal popular ha mostrado su disgusto respecto al voto de los partidos que forman el equipo de Gobierno, PSOE y EU, al votar en contra de que se hagan públicas las mociones aprobadas en los plenos municipales, así a la información para comprobar el seguimiento de su tramitación y si finalmente se llevan a cabo o no. Para el grupo popular, "denotan la nula intención facilitar información y lograr la efectividad de transparencia por la que tanto abogan estos partidos en el Ayuntamiento de San Vicente, como también ocurren en otros aspectos del tratamiento de la información local", destaca el portavoz Popular, Óscar Lillo.

“Realmente lo que tratan de evitar con su “no” es que los vecinos de San Vicente, sepan que la mayoría de las mociones que se aprueban las dejan olvidadas en un cajón. Cajón que por otra parte, deben de tener ya rebosante” afirma Lillo que añade, “son penosas las argumentaciones expuestas por ambos partidos para negarse a que cualquier vecino o persona que lo requiera, pueda tener acceso a las mociones que han sido aprobadas por el pleno, y saber el nivel de tramitación en que se encuentra o si realmente se cumple con los acuerdos adoptados”.

El equipo de Gobierno acusó al PP de querer sobrecargar a los trabajadores municipales encargando un trabajo de fiscalización que le corresponde a la oposición. Y la edil socialista Asun París advirtió que de las mociones puede tener conocimiento todos los vecinos y además preguntar por ellas. Algo que dijo, no se hace demasiado a menudo, añadió.

“Desde Izquierda Unida, la denominan como “moción trampa”. Lamentable que precisamente un partido de la izquierda, abanderados de la transparencia, denominen que ser transparentes es una trampa. No quisieron entender la moción y se obcecaron en quién la presentaba” añade el portavoz.

"Ineficacia en la contratación de personal"

Mientras que "la argumentación socialista para su negativa, pasa por aspectos tan sorprendentes como dar a entender que la comparativa que hacíamos con publicidad que se hace de los presupuestos participativos no es posible porque estos últimos fueron realizados por el PSOE y ésta la presenta el PP” a lo que añade Lillo “otro es la falta de personal para llevarla a cabo, un problema que está agravando el propio equipo de Gobierno con su ineficacia en la contratación de personal y la convocatoria de plazas, además de la tarea de control y fiscalización corresponde a los partidos de la oposición. La oposición puede controlar y fiscalizar, pero lo que se pedía es la información accesible para los vecinos, no al PP, y eso es lo que han impedido con su voto negativo, a la que ha contribuido la abstención del Ciudadanos, algo que también nos llama la atención cuando en el turno de preguntas este partido solicitaba información sobre el estado de ejecución de una moción aprobada presentada por ellos. Incomprensible pero cierto” concluye Lillo.

Satisfacción en Compromís por la apertura de la comisión de investigación

Por su parte, el grupo municipal de Compromís ha mostrado su satisfacción por la apertura de una comisión de investigación. Precisamente este grupo sufrió en el anterior mandato, estando en el equipo de Gobierno, la apertura de una investigación a una de sus concejalas. Para el portavoz Ramon Leyda, "es importante la creación de una Comisión de Investigación para esclarecer los hechos de un posible mal procedimiento por parte de la Concejalía de Cultura en la asignación de una plaza vacante para técnico de Archivo y Bibliotecas".

Desde Compromís, se felicitan por la puesta en marcha de esta Comisión Informativa Especial, "una herramienta de transparencia y buena gestión que sirve para explicar posibles errores en la gestión, corregirlos en un futuro y depurar responsabilidades si procediera", añade el edil.

"No" a la revisión de precios del agua

Compromís ha sido el único partido que se opuso con un voto negativo a la subida de la tarifa del agua. "Entendemos que un gobierno de izquierdas no puede subir la factura del agua potable. Es un recurso básico, esencial y necesario, y además, con la excusa de un Fondo Social, cuando la administración local ya pone a disposición de las familias más vulnerables ayudas para hacer frente al pago de los recibos trimestrales", advierte el edil de Compromís.

Sobre la aprobación del contrato de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, en el que su grupo junto a toda la oposición votó abstención, el edil afirma no entender el porqué no se ha convocado una comisión técnica para abordar una posible municipalización de la limpieza viaria y el transporte de la recogida de residuos sólidos urbanos así como su viabilidad. La externalización del contrato de limpieza supondrá un coste de más de 50 millones de euros para los próximos 9 años, un 30% más, y advierte, "con una situación de imagen continua deplorable en lo referente a la mantenimiento de la ciudad, tanto en el núcleo urbano como en las partidas. Nuestro voto de abstención viene motivado por la apuesta de Compromís por la gestión directa de los servicios municipales y por los grandes problemas de limpieza existentes en la actualidad que generan falta de confianza por parte de los vecinos y vecinas del municipio".

Vox advierte de los botellones en parques

Por su parte, el grupo municipal de Vox "perdió" este pleno a su concejal David García que se encontraba en el pleno de las Cortes Valencianas donde también es diputado. La formación obtuvo el respaldo de los grupos en su moción de reconocimiento a la agrupación de Protección Civil de San Vicente, con los votos positivos de todos los grupos y la abstención de EU y Compromís.

La formación advirtió que se están produciendo problemas de botellones en el parque Lo Torrent, a lo que el edil de Seguridad, José Manuel Ferrándiz, reconoció que tenían conocimiento y que estaban atentos a este problema. También apeló a los vecinos para que llamen a la Policía cuando se produzcan estos problemas.

El portavoz de Vox, Adrián García, pidió medidas de prevención covid para los trabajadores municipales, "debido a los casos cada vez mayor y más cerca".

Sobre los problemas que tienen los pubs al no poder abrir, la formación preguntó al alcalde, Jesús Villar, "si piensa hacer algo sobre flexibilidad de las restricciones como se hizo en la anterior ola o como si han hecho otros municipios". El primer edil explicó que se mantuvo una reunión con los pubs y que les explicó que las medidas son las que impone la Generalitat y no pueden ser locales, por lo que los pubs tienen que pedir un cambio de licencia para poder abrir como cafeterías y usar las terrazas. Para Vox "echa el muerto a los técnicos que dice no ven viable dichas acciones".

La formación reprochó al equipo de Gobierno el cierre de la piscina municipal por la afección que ello tiene en las personas con trastorno del espectro aspecto autista (TEA). "A principio de mes se presumía desde el equipo de Gobierno de que las instalaciones deportivas de San Vicente ya estaban a pleno rendimiento. Sin embargo, parece que no todos los vecinos de San Vicente tienen cabida en esta ‘’nueva normalidad’’, lamenta Adrián García. El edil apunta que existen numerosas quejas de vecinos que advierten que no se ha hecho un calendario con las clases de natación para aquellos jóvenes con TEA que utilizaban las instalaciones antes de su cierre debido a la pandemia. "A Vox le preocupa que el Gobierno municipal se olvide de los colectivos más necesitados o que sea incapaz de dar soluciones alternativas a los vecinos de San Vicente", lamenta el edil.

Ciudadanos acusa al PSOE de parar en 2019 la subida del agua por electoralismo

Ciudadanos recriminaba al equipo de Gobierno (PSOE y EU) plantear ahora una subida de las tarifas del agua potable que estaba prevista para el año 2019, que contaba ya entonces con los informes técnicos favorables y que incluía la creación de un Fondo Social para ayudar al pago del recibo a las personas más vulnerables”. Este punto salió adelante con los 12 votos del equipo de gobierno y el voto del edil de Podemos; mientras Ciudadanos, Vox y Partido Popular se abstuvieron y Compromís votó en contra.

El portavoz Pachi Pascual, explicaba que “sin embargo, entonces, a pocos meses de las elecciones municipales, el alcalde, Jesús Villar, no quiso llevar a pleno esta subida del 2,76% por el coste político que ello podría suponer, tal y como él mismo ha reconocido esta mañana, por lo que ha ido demorando la aplicación de este aumento hasta ahora, lo que ha impedido que muchos vecinos pudieran beneficiarse de ese Fondo Social ya en los años 2019 y 2020”, ha afirmado.

Pachi Pascual ha añadido que “la propuesta que lleva el equipo de Gobierno al pleno supone reducir en casi 400.000 euros el dinero del Fondo de Renovación que la empresa está obligada a invertir para el mantenimiento de la red de agua potable de San Vicente, cuantía que irá destinada a compensar a la empresa por el no incremento de las tarifas en su momento y a aumentar la cuantía del Fondo Social que ahora se crea”.