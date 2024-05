PSOE y EU-Podem tildan al alcalde de San Vicente de ser un "cacique"

Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de San Vicente, PSOE y Esquerra Unida-Podem, han denunciado públicamente este miércoles que el equipo de gobierno ha utilizado la convocatoria de un pleno extraordinario el lunes 13 de mayo, en el que se celebra el sorteo de las mesas electorales del 9 de junio por las Elecciones Europeas, para incluir en el orden del día puntos de calado de la plantilla municipal y la relación de los puestos de trabajo. La oposición define este movimiento como "una cacicada”, mientras que el concejal de RRHH del municipio, Óscar Lillo, comenta que "es muy necesaria para no demorar en el tiempo la toma de posesión de funcionarios que están en proceso de consolidación y se ha aprovechado esta convocatoria, ya prevista, para agilizarla".

La oposición lamenta las "formas" con las que ha actuado el equipo de gobierno, "he hablado con el alcalde para transmitirle que me parece insólito, dice que eran puntos urgentes y me ha reconocido que tengo razón", confiesa Asun París, la portavoz del PSOE. Que París "tiene razón" respecto a la "falta de comunicación" del Ayuntamiento por no haber convocado una junta de portavoces o unas comisiones informativas previa al anuncio. Este mismo miércoles toda la oposición ha recibido la convocatoria del pleno del próximo lunes. En defensa de estas acusaciones, Lillo es claro ante las acusaciones, hay "cinco días de antelación al pleno, está dentro del plazo legal establecido", más que suficiente para el propio gobierno; no obstante esto ha generado incredulidad en la oposición, "esto es insólito, meter dos puntos del día en un pleno que dura cinco minutos, no había pasado nunca", aclara París.

PP y VOX priorizan la urgencia del equipo local para decidir sobre estos dos puntos del día mientras que PSOE y EU-Podem critican "la falta de tiempo para reunirse y organizar las intervenciones, no les interesaba que estuviéramos informados". "Así como la excesiva improvisación y sin previsión alguna", ha lamentado la portavoz del grupo socialista. liberado el acceso a información a media mañana de este miércoles, después de haber transmitido “nuestro más profundo malestar y descontento con la situación” por teléfono al alcalde ‘popular’.

Del mismo modo, los grupos han señalado que se ha convocado de miércoles para jueves una “reunión explicativa” para los portavoces para detallar el motivo de la urgencia. “No tenemos ni margen ni tiempo suficiente para conocer la información cuando esto lo saben desde el viernes o lunes”, ha agregado París. A esto se le suma que la naturaleza del pleno dedicado al sorteo de las mesas de los comicios europeos debería ser breve, algo que ahora es imposible e impediría cumplir con la agenda de gran parte de los concejales que tienen obligaciones laborales durante la mañana. "Por eso la convocatoria de los portavoces de manera previa es importante, si nos hubieran consultado antes le hubiéramos buscado una solución, por la mañana hay personas que deben atender a su trabajo".

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Alberto Beviá, ha recalcado que este es otro ejemplo de la “falta de información", pero alega lo mismo que la portavoz del PSOE, "estando de acuerdo en el contenido de los puntos del pleno, rechazamos frontalmente las formas utilizadas por el alcalde, más propias de una cacicada del alcalde de San Vicente, que de una postura democrática”.

Pese a que se ha convocado una reunión este jueves para explicar a los representantes de todos los grupos los dos asuntos del área de RRHH y resolver cualquier duda que pueda surgir antes del pleno, los grupos de la oposición han recordado, además que el alcalde "prometió varias veces en prensa que iba a tender la mano" al resto de grupos y que “tendría en cuenta” a todos los partidos durante su gestión.