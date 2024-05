Barrera y Núñez piden al Gobierno de Sánchez más efectivos policiales para El Campello

Este viernes, el vicepresidente del Gobierno Valenciano, Vicente Barrera y la consellera de Justicia, Elisa Núñez, visitaron el municipio con motivo del aumento de delitos expuesto en un informe sobre criminalidad del Ministerio del Interior para conocer, según palabras de la consellera de Justicia, "de primera mano cuáles son los problemas en materia de seguridad que enfrenta el municipio". Aunque ambos optaron por no recorrer las zonas más problemáticas, como estaba previsto.

La visita comenzó en el Ayuntamiento y ambas autoridades fueron recibidas en el despacho de Alcaldía por la vicealcaldesa, Lourdes Llopis, en ausencia el alcalde y otros ediles del equipo de gobierno.

Posteriormente, la consellera de Justicia y el vicepresidente (VOX), se dirigieron a la Jefatura de la Policía Local donde les esperaban el concejal de Seguridad, Rafa Galvañ, y el comisario jefe de la Policía Local, José Antonio Cano, para hablar sobre "la deficiencia de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad en cuanto a su catálogo de personal y deficiencias materiales, que es necesario solucionar", en palabras del vicepresidente, Vicente Barrera.

Núñez ha resumido las conclusiones de la reunión en dos reivindicaciones al Gobierno de España: "Que dote a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado de los efectivos que necesita" y que "desarrollen una política migratoria que frene el efecto llamada".

Al acto de recepción no han asistido ninguno de los concejales que conforman los grupos de la oposición, quiénes aseguran no haber sido avisados. Así lo ha denunciado la concejala del PSOE, Raquel Marín: "No nos han avisado, como es habitual. Es lamentable, porque nosotros somos también representantes públicos".

Por su parte el partido local Per El Campello (XEC), tampoco entiende "la forma en que se ha organizado la visita de Barrera y Núñez". El portavoz de XEC, Paco Toni Palomares, reitera la importancia de comunicar este tipo de visitas por parte de representantes autonómicos, más aún, “tratándose de un tema como es la inseguridad” que "cada vez preocupa más" y reprocha a la Alcaldía "no haber sido capaces de por lo menos, comunicarlo, y después cada uno que hubiese hecho lo que hubiese creído conveniente". El grupo afirma, también, estar sorprendido de que "tratándose del tema del incremento de la delincuencia en El Campello, no haya en la agenda, un encuentro con la Guardia Civil".