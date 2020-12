El Campello concede 250.000 euros en ayudas a empresa y autónomos, la tercera parte de lo inicialmente previsto

El Campello concede casi 250.000 euros en ayudas a empresarios y autónomos, la tercera parte de lo inicialmente previsto en la convocatoria, por lo que el dinero sobrante se dedicará en 2021 a una nueva línea de ayudas. Acabado el plazo de presentación de solicitudes y aportación de documentación requerida, y resueltas las alegaciones presentadas, la concejalía de Fomento Económico y Empleo del Ayuntamiento de El Campello, que dirige Maricarmen Alemañ (PP), ha concedido un total de 268 ayudas directas a pequeñas empresas y autónomos del municipio afectados por la crisis económica sobrevenida por la pandemia del covid-19. En total, y después del proceso justificativo, comenzará el reparto de 249.000 euros a los que tienen derecho.

El listado de solicitudes, admitidas o no, ya está colgado en la web municipal, así como el de casos rechazados. Maricarmen Alemañ ha anunciado que el proceso ha resultado más largo de lo esperado porque “las administraciones públicas debemos ser muy cautelosas en el reparto de fondos públicos. Hemos sido muy exhaustivos en la resolución de los expedientes para garantizar que las ayudas directas estén plenamente justificadas”. En cuanto a que solo se hayan concedido una tercera parte de lo presupuestado, ha destacado que se hizo una planificación contando con el 100% de los autónomos del municipio, Y que de las cerca de 300 solicitudes recibidas se han concedido la gran mayoría, 268. Y que lo cierto es que mucho autónomos no se han podido acoger, por lo que para el año que viene estudiarán otro tipo de ayudas para que puedan llegar a más gente. Del mismo modo, señaló que al estar a final de año ya no se puede abrir una nueva línea y el dinero sobrante se reincorporará al remanente, pero insistió en que se volverán a dar ayudas en 2021, aunque hay que definir la forma.

Durante este mes de diciembre las empresas y los autónomos recibirán entre 750 y 1.000 euros. La finalidad de estas ayudas, como destacaron al ser anunciadas el alcalde Juanjo Berenguer y la propia concejala, es “proteger el interés general, actuando directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas para afrontar la situación”.

Se trata de subvenciones extraordinarias para hacer frente a los efectos que la pandemia sanitaria ha desencadenado en la economía local. Se dispusieron ayudas de 1.000 euros para aquellos que hayan visto suspendida la actividad como consecuencia del estado de alarma, y de 750 euros para quienes han mantenido la actividad pero han visto reducida la facturación en al menos un 75% respecto del promedio facturado en el semestre anterior a la declaración del estado de alarma. El total que se presupuestó fueron 765.000 euros