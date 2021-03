Ciudadanos exige al Botànic que cese los ataques contra su concejala de Sant Joan y vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra, por la polémica por el cartel de Consell que esta se ha negado a distribuir por el 8-M, por considerarlo ideologizado. La diputada del grupo de Ciudadanos (Cs) y portavoz de la formación en la Comisión de Igualdad de Les Corts Valencianes, María Quiles, ha reclamado al Gobierno de la Generalitat "que cese los ataques contra la concejala de Sant Joan y vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Julia Parra", a quien ha enviado "todo mi apoyo y el de todo mi partido ante los ataques injustificados que ha sufrido por parte de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra" La dirigente de Compromís arremetió el viernes contra Parra por negarse a distribuir el cartel, por salir una de las mujeres con el puño en algo, señalando que «a lo mejor debería documentarse un poco más sobre la Historia, la historia del feminismo, la historia de las mujeres».

Quiles ha manifestado que "no voy a entrar en la forma del cartel, que me parece desafortunado, sino en el fondo, en la pésima forma difundir la imagen institucional de la Generalitat para el 8 de marzo, con insultos a una edil que piensa diferente". "¿Esta es la manera que tiene Oltra de defender a las mujeres, arremetiendo contra la libertad de expresión de las que no comparten sus criterios?", ha cuestionado.

La diputada ha asegurado que "estamos realmente atónitos de ver el espectáculo que se ha dado. Señora Oltra, se ha cubierto de gloria y ha perdido la credibilidad para enarbolar la defensa de la lucha por la Igualdad".

Quiles ha insistido en que "la supuesta consellera de Igualdad debe rectificar y pedir disculpas, y no solo ella, sino todo el Botànic y los partidos políticos que han secundado un ataque contra una persona que, además, es mujer".

La diputada de Cs ha puesto en duda "que esta sea la forma de demostrar la sororidad" y ha remarcado que "estamos cansados de que nos den lecciones y, a la hora de la verdad, solo es cuestión de imponer su criterio y no respetar el de otras mujeres, y menos si no comparten su ideología".

"Si esta es su manera de escuchar y respetar todas las sensibilidades, demuestra una vez más su talante, que solo utiliza con los suyos", ha criticado Quiles, quien además ha recordado que "esta es una lucha inclusiva de todas las mujeres y de todos los hombres y de todos los días. Es así como lo entendemos en Ciudadanos, el camino para conseguir la Igualdad no es el enfrentamiento".

Parra manifestó el jueves que una de las imágenes de la campaña, denominada Imprescindibles, es de una mujer con el puño en alto, "un gesto asociado tradicionalmente a una determinada opción política", por lo que aseguró que "no nos representa a todas".