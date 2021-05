El Campello aún no ha usado 1,1 millones aprobados hace un año para inversiones

El Campello aún no ha usado 1,1 millones de los 1,7 millones que aprobó destinar a inversiones hace ya casi un año. Según reflejan los datos facilitados por la concejalía de Hacienda a instancias de EU, el Ayuntamiento no ha realizado operación económica alguna con la mayoría de partidas que se dispusieron en la modificación de crédito para inversiones aprobada por el pleno extraordinario el 16 de junio, y que solo contó con el respaldo del equipo de gobierno formado por PP, Cs y Vox y la abstención de la oposición.

Desde EU denuncian que esta situación ejemplifica la «nefasta gestión» del PP, que solo «vende humo», mientras que desde el ejecutivo señalaron que la mayoría de las obras se ejecutarán entre el segundo semestre de este año y a lo largo de 2022, y que se está trabajando en los proyectos.

Entre las actuaciones pendientes figuran la ampliación del centro de salud y mejoras en el retén y en Villa Marco

El escrito realizado por la concejalía con los datos aportados por Intervención, tras una petición de información del edil de EU Pedro Mario Pardo, señala que, a fecha 28-4-2021, «no existen operaciones contables posteriores a la modificación de crédito» referentes al dinero consignado para la construcción del nuevo consultorio de Muchavista (150.000 euros), para la ampliación del centro de salud (750.000 euros), mejoras en el retén de la Policía Local (100.000) y obras de renovación de Villa Marco (100.000). En cambio, sí que señala que se ha realizado con posterioridad un reconocimiento de obligación para el nuevo cementerio (529.447,22 euros) y para las obras de impermeabilización de la Casa de Cultura (45.863,20).

El concejal de EU explicó este jueves que «es una nueva demostración de la nefasta gestión del PP. Mucha apariencia, mucho anuncio pero a la hora de la verdad son incapaces de gestionar su propio presupuesto. Llevan todo el año bombardeándonos con noticias anunciando las inversiones que iban a llevar a cabo y, un año después, comprobamos que era todo humo y mentiras, y que no se ha hecho prácticamente nada. No es normal que con la necesidad de inversiones que tenemos en el municipio destinemos esta gran cantidad de dinero para no hacer nada».

Pardo apuntó que «el gobierno local debería de asumir sus responsabilidades y tomar medidas, aunque mucho nos tememos que pronto buscarán alguna fórmula para justificar que el pueblo está estancado por responsabilidad de otros... pero como se demuestra con su ineficacia es suficiente. Y mientras, seguimos arrastrando las inversiones previstas del año pasado, continuamos sin solucionar los enormes problemas de accesibilidad en las aceras en todo el municipio, sin el casal de asociaciones, sin la adquisición de un nuevo almacén en el polígono del Messell, sin invertir en la conservación del patrimonio cultural, sin el parque municipal de la calle Orihuela y sin cubrir tantas necesidades municipales».

Por último, para el edil de EU «es inaceptable que se cuenten con medios económicos y no se invierta en el desarrollo del municipio por la incompetencia de sus cargos públicos», cuando además el Consistorio lleva años saneado, encadenando superávits millonarios y con mucho dinero ahorrado en el banco.

Tramitación en marcha

Por su parte el alcalde Juanjo Berenguer (PP) explicó que no ha dado tiempo a ejecutar esas obras y que la intención es realizar muchas obras de interés en el segundo semestre de este año, destacando que «son obras para las que ya tenemos proyectos hechos, lo que agiliza mucho los trámites. Por ello en el segundo semestre y todo 2022 se acometerán muchas obras», recodando que es intención firme llevarlas a cabo en ese periodo, aunque siempre hay que tener en cuenta la burocracia y los posibles retrasos en los trámites. Berenguer señaló que los proyectos que ya tienen hechos serán los primeros, y que además se encargará la redacción del resto de proyectos para su posterior ejecución. Una de las actuaciones en las que se está trabajando es en el nuevo consultorio de Muchavista, anunciando el mes pasado que ya tiene elegido el solar sobre el que se levantará.

Y agregó respecto a las críticas de EU, formación que se abstuvo en aquella modificación de crédito, que «o este concejal es de memoria débil o no se aclara mucho. No apoya las inversiones y luego exige que se lleven a cabo. Está ciertamente confuso».