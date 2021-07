«Mi prioridad es la remodelación de los impuestos locales y volver a bajar el IBI»

Recalca que su despacho va a estar abierto a los vecinos y que va a dejarse la piel por Sant Joan. Bromea muy en serio con que allí pondrá una cafetera. Santiago Román, portavoz de Cs, toma el sábado las riendas de la Alcaldía de Sant Joan d’Alacant.

¿Cómo es la experiencia de gobernar en coalición y cómo serán los dos próximos años?

Dependiendo con quién, los gobiernos en coalición son positivos, porque se alejan de las mayorías absolutas y gobernar por imposición. En este caso con el PSOE, como partido de centro izquierda, ha sido fácil llevar políticas comunes. Vamos a apostar por la estabilidad, que siempre hemos buscado en los gobiernos de coalición y es lo que piden los ciudadanos. Y mantendremos una postura abierta a las propuestas que partan de la oposición y beneficien al interés general, como hemos hecho hasta ahora.

Ha habido rumores de que no habría alternancia, ¿llegó a dudar?

En ningún momento. Quienes estamos en una responsabilidad como esta nos tenemos que atener a nuestras obligaciones y huir de la rumorología. Y el tiempo nos ha dado la razón. Siempre dije que considerábamos al PSOE un partido responsable y a Jaime Albero un político responsable.

¿Qué es ser alcalde para usted?

Sinónimo de atender en todo lo posible las demandas de los ciudadanos, solucionar problemas, presentar proyectos que sean buenos para el conjunto y hacer que tu municipio sea ejemplar y lo más grande posible en todos los sentidos. Escuchar a todos, desde el que dice que hay una baldosa rota, al que expone un proyecto para San Juan.

¿Cuáles son sus objetivos para los dos próximos años?

Tengo muchas cosas en la cabeza. Hay que tomar un tiempo para ordenar y priorizar para ejecutar proyectos pendientes y futuros que pueden dar más nombre a Sant Joan como municipio de referencia en la comarca.

¿Y como prioridad?

Una de las primeras actuaciones será una remodelación de los impuestos locales. Voy a sentarme con el interventor e intentar que el IBI vuelva a rebajarse, una demanda de los vecinos de mucho tiempo. Como concejal ya lo bajé un 10%. La decisión de subir el impuesto de construcciones hace tres años ha permitido incrementar las cuentas municipales.

Ha discrepado con el PSOE en cuestiones como la hostelería y el ecoparque, ¿va a haber algún cambio en este asunto?

Vamos a estudiar el traslado del ecoparque a otro punto, porque la ubicación no es la más idónea, está rodeado de urbanizaciones y se tenía que haber consultado a los vecinos. También hemos previsto una reunión con los hosteleros. Mi objetivo es sentarme con todo el mundo. Y en la situación actual incierta de la pandemia, tenemos que ponernos en la peor situación, vamos a atender a todos los que padecen la crisis, y buscar ayudas reales, que no siempre son económicas.

¿Qué tipo de medidas?

Nos vamos a volcar para abrir cuanto antes el parking de La Ordana, tiene 280 plazas y siempre ha estado cerrado. Esa es una manera de apoyar al comercio además de solventar el problema del aparcamiento.

¿Cree que el cambio será bueno para Sant Joan?

Nos vamos a dejar la piel en ello y voy a implicar al resto del equipo de gobierno y a la oposición. Vamos a establecer una manera de proceder diferente e implicar a los vecinos en muchas iniciativas. Quiero ser un alcalde de despacho y de calle, atendiendo 7 días a la semana 24 horas.

¿Cómo quiere que le vean sus vecinos?

Cercano, siempre lo he intentado desde que soy cargo público. No se puede contentar a todo el mundo, pero siempre he intentado ser lo más cercano y lo más ’ posible.

¿Qué ha aprendido durante todos estos años como cargo público?

Principalmente a escuchar, y a los hechos me remito, a negociar, consensuar y poner un poco por parte de todos para el objetivo principal de un cargo público, que es atender las reivindicaciones ciudadanas.

Ostenta cuatro concejalías, ¿las va a seguir manteniendo?

Voy a hacer una remodelación en el grupo y dejaré al menos dos áreas.

Como edil de Hacienda, ¿dejará aprobado el presupuesto antes?

Está en manos de los técnicos desde hace tiempo, nos hemos marcado agosto para su aprobación, siempre que puedan terminar su trabajo.

¿Se plantea lograr algún hito en estos dos años?

Mi objetivo no es pasar a la historia por haber hecho algo emblemático. Hay tiempo para subsanar problemas que nos podamos haber dejado y dejarnos la piel para impulsar San Juan, teniendo en cuenta que 2 años en la administración es un tiempo justo. Pero se pueden hacer cosas.

¿Alguna frase le acompaña?

Más bien términos: estabilidad, diálogo, constancia y resultados.