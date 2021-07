EU teme que el Tram pueda romper en dos San Vicente y pide una consulta ciudadana

El anuncio de que el Tram llegará hasta el Hospital de San Vicente del Raspeig ha generado sentimientos encontrados. En el equipo de gobierno, el grupo municipal de Esquerra Unida ha reclamado «la máxima transparencia y participación ciudadana» en el diseño de la línea de tranvía anunciada el jueves por la Generalitat Valenciana.

«Se trata de un asunto de suma importancia que puede alterar la fisionomía de la ciudad y creemos imprescindible que se le dé a los vecinos la posibilidad de que participen en el diseño de ese proyecto», advierte el concejal Alberto Beviá.

«No creemos que nadie se oponga a este proyecto de prosperidad para el municipio, pero consideramos que la ciudadanía debe decidir si quiere un San Vicente partido en dos u otros sistemas, como el tranvía soterrado o integrado en la calle, sin plataforma, como en muchas otras ciudades», añade el concejal que dirige el área de Medio Ambiente.

La formación considera «muy relevante» para la ciudad esta infraestructura y quiere conocer en qué términos se va a redactar el proyecto. «Es ahora el momento oportuno de conocer las intenciones del redactor del proyecto, de saber si se va a continuar con el modelo actual en San Vicente o si se están estudiando otras alternativas más integradoras sin barreras arquitectónicas».

Rechazan de forma tajante r el sistema de plataforma y catenaria por la avenida Ancha de Castelar. «Apostamos por el tranvía como un sistema de transporte sostenible, pero el modelo con plataforma como el actual, de continuar por Ancha hasta el Hospital, partiría la ciudad en dos y rompería la accesibilidad», alerta Beviá.

Por eso consideran oportuno que se abra un debate sobre este asunto y que el tejido asociativo del municipio se pronuncie. Ya que, insisten, la fisionomía que hoy tiene la avenida principal cambiaría radicalmente con el sistema de plataforma actual. «Transformaría radicalmente a esta importante y emblemática arteria del municipio».

Moción

El grupo municipal propondrá en el próximo pleno una moción para que el Ayuntamiento reclame el proceso de participación ciudadana a la Generalitat. Y solicitará que el Ayuntamiento participe en el documento que se está redactando. «Creemos importante que los representantes de la ciudadanía impulsemos este proceso participativo para que sea ella quien decida sobre un asunto tan importante como este y se tengan en cuenta sus sugerencias».

Por su parte, para el alcalde, el socialista Jesús Villar, es una buena noticia que la llegada del tranvía hasta el hospital «ya esté en la agenda», aunque para la redacción del proyecto aún quede tiempo. El primer edil hace hincapié en que como advierte EU, no se debe romper en dos el municipio. Y advierte que el tipo de vía no debe ser como la que hay en el centro de salud. «Las vías deben ser permeables para que no resulte una barrera a lo largo de la calle Alicante. Por eso será muy importante a la hora de la redacción del proyecto tener en cuenta todas las circunstancias de la vía por donde se va a desarrollar», incide el alcalde.

Villar adelanta que antes del tranvía se deberá hacer la obra pendiente de los colectores de la zona norte.