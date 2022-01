Tráfico redobla los controles en La Carrasqueta y estudia instalar radares y desplegar drones

La Carrasqueta no es un circuito. Y para evitarlo la Guardia Civil va a redoblar la vigilancia en la CV-800 a su paso por Xixona mientras se estudian medidas adicionales como incrementar la presencia de drones e instalar radares de tramo.

Xixona celebró este viernes una Junta de Seguridad Local a instancias de la Subdelegación del Gobierno para abordar esta problemática, después del accidente mortal registrado el pasado domingo, en el que un motorista falleció y su acompañante, de 21 años y que resultó herida grave al colisionar con un coche, murió este viernes, según se dio a conocer en la reunión.

Al encuentro acudieron la alcaldesa Isabel López (PSOE), la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, José Hernández. Y después se ofreció una rueda de prensa en la que estaba presente un grupo de vecinos, que a su vez mantuvieron el jueves por la tarde una reunión en La Carrasqueta con la primera edil y el concejal de Tráfico, José Martínez Sánchez (Cs), para abordar esta problemática que se arrastra desde hace décadas, y que ha convertido esta carretera en la más peligrosa de la provincia para los moteros.

Tanto la subdelegada como la alcaldesa insistieron en que «La Carrasqueta no es un circuito», apelaron a la responsabilidad de los que circulan por ella, recordando los excesos de velocidad y adelantamientos indebidos que se realizan en la CV-800, no de todos los moteros sino de una parte, pero que son infracciones constantes que no solo ponen en peligro sus vidas sino las de terceras personas.

Por todo ello se va a redoblar desde ya la vigilancia de la Benemérita, tanto con agentes de uniforme como de paisano, recordando Poblador que la Guardia Civil está muchas veces presente, aunque no se la vea, al ir de incógnito. Y se estudian medidas como instalar radares de tramo e incrementar la presencia de drones y helicópteros para frenar estas «conducciones temerarias». En tres meses han quedado emplazados para otra reunión para adoptar nuevas medidas con propuestas ya sobre la mesa.

La subdelegada destacó que en los últimos años los controles y las multas en La Carrasqueta han aumentado. El coronel de la Guardia Civil dio los datos, apuntando que se han pasado de un centenar de sanciones en 2017, a 296 denuncias en 2020 y 260 en 2021. En este último año fueron controladas 1.283 motocicletas. Y también reconoció que no solo se trata de infracciones de algunos motoristas, no de todos, sino que también se registran excesos de velocidad y adelantamientos indebidos por parte de coches. Es más, los vecinos alertan que se producen carreras de coches de alta gama de madrugada.

Conducción temeraria

La alcaldesa destacó que «se producen situaciones muy graves por imprudencias que ponen en peligro la vida de los motoristas y del resto de ciudadanos. No son todos los moteros, sino que son situaciones puntuales pero que se repiten demasiado. Hay conducciones temerarias y una situación de inseguridad real en La Carrasqueta», destacando que las reivindicaciones de los vecinos han sido abordadas en la junta.

En cuanto a la propuesta que elevó el pleno xixonenc a finales de 2020 a Tráfico para limitar la velocidad en La Carrasqueta los fines de semana con la creación de una ruta ciclista, Poblador señaló que se sigue estudiando la posibilidad, aunque esta medida podría ser contraproducente al atraer a más ciclistas a una vía con una grave problemática de tráfico por la gran cantidad de motocicletas que acuden a la ruta motera por antonomasia de la provincia.

Los vecinos alertaron que se producen además enfrentamientos con algunos motoristas cuando se les recrimina su conducción temeraria, temiendo por su integridad física, unas situaciones que aseguran se producen todos los días, no solo los fines de semana. Y reclamaron además medidas para resolver los problemas generados por la ampliación de la línea continua en 2014, que hace que tengan que dar grandes rodeos para entrar o salir de sus casas para no pisar la raya continua. A este respecto, la subdelegada anunció que la Generalitat, que estuvo presente en la junta, va a encargar un estudio para ver si se puede realizar algún cambio de sentido o rotonda para facilitar esos accesos, destacando la implicación de todas las administraciones en este problema.