En busca del patrimonio perdido

Si hay algo que tiene el Cercle es entusiasmo por el pasado de San Vicente del Raspeig. El Cercle d’Estudis Sequet però Sanet es una entidad cultural sin ánimo de lucro formada por personas implicadas en poner en valor todas las singularidades sanvicenteras. Y con sus acciones contribuye a que salgan a la luz. Año tras año sus miembros investigan para mostrar a sus vecinos trozos del municipio que, en algunos casos, los más viejos recuerdan, y que son la memoria para aquellos que nunca vivieron aquella época. Lo hacen editando libros y cuadernos como el estudio sobre el republicanismo sanvicentero; la destrucción de símbolos y edificios emblemáticos; o un estudio sobre los antiguos bares y tascas, entre otros de los editados en 2021.

Con el año 2022, el Cercle mantiene la llama de muchos proyectos. Y no pierde la esperanza de que el Ayuntamiento escuche sus peticiones. Aunque hasta ahora, reconocen no estar teniendo respuesta en sus reclamaciones y sentirse «ninguneados».

En la entidad advierten que «no somos una mera asociación cultural de recuerdos o recopilación de hechos pasados. Nuestra labor se centra en exponer la actualidad y recuperar la historia global del municipio, sin sectarismos ni extremismos ideológicos, para ponerla a disposición de la ciudadanía», expone el presidente, Francisco Canals, doctor en Economía y exalcalde socialista de San Vicente. «Estudiamos el pasado para explicarnos el presente y al mismo tiempo analizamos el presente para prever el futuro. Somos conscientes de que lo que no se conoce no existe», sentencia. Aspira a que un día San Vicente cuente con un Museo Histórico y Etnológico. Y lo han solicitado a través de escritos y reuniones con el equipo de gobierno. Éste se sumaría al Museo del Aceite que ya existe en la antigua almazara; y el Museo del Ferrocarril. Y de hecho, el Cercle le ha presentado al equipo de gobierno un estudio de cómo creen que debería ser ese espacio museístico. Sin embargo, lamentan que no han obtenido contestación municipal ni existe un proyecto.

Refugio antiaéreo

Desde hace años los miembros del Cercle están exigiendo, también sin éxito, la apertura del sistema de refugios antiaéreo de San Vicente. Fue en 2019 cuando solicitaron su puesta en valor como elemento patrimonial y a la vez turístico. Y un elemento importante de la memoria histórica y el pasado de San Vicente durante la Guerra Civil. Y aunque el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo por descubrirlo, su puesta en valor todavía no se ha hecho efectiva.

Han puesto sus ojos también en el muelle de carga en desuso junto a las vías del tren. Y reclaman al Ayuntamiento que negocie con infraestructuras ferroviarias una cesión de la infraestructura. Creen que así se evitará su ruina y permitirá conservarse como un elemento del patrimonio local que podría a su vez tener un uso para actividades culturales, o acoger el propio museo del ferrocarril.

El alcalde, el socialista Jesús Villar, reconoce la implicación de los miembros del Cercle con San Vicente. Sobre la petición de un museo de la ciudad, el alcalde explica que se trata de un proyecto de envergadura y admite que actualmente no hay suelo municipal disponible, ni un espacio singular que pudiera reformarse para adecuarse. Y adelanta que puede ser uno de los proyectos en estudio con el dinero de los próximos remanentes, que son como el segundo presupuesto para 2022.