San Vicente rechaza estudiar un sistema de videovigilancia de tráfico

El equipo de gobierno tripartito (PSOE-EU-Podemos) ha rechazado la petición del grupo municipal Popular de estudiar la instalación de un sistema de videovigilancia en San Vicente del Raspeig.

En una moción presentada al pleno de febrero, sugerían la implantación de un sistema similar al de El Campello. El gobierno local la rechaza alegando que ya se ha solicitado una ayuda estatal, pero los Populares denuncian que precisamente, el mismo día que rechazaban su propuesta, este miércoles, recibían la negativa del Ministerio a su solicitud.

El portavoz Popular, Óscar Lillo critica el rechazo a su propuesta y explica que además, esta no tenía que ver con el proyecto a subvencionar que alegaba el equipo de gobierno para no apoyarles. «Pedíamos un estudio global valorando puntos estratégicos que abarcaran todo el término municipal y no solo el caso urbano con 30 cámaras, como alega el concejal Ferrándiz». Y considera que la negativa se basa "en las siglas que han presentado la moción".

El portavoz del PP cree que el equipo de gobierno debía haber votado abastención si realmente su intención es la misma. Y explica que una vez que esa tarde del pleno conocieron que la subvención solicitada para la instalación de cámaras se había denegado «tenemos la incógnita de si segirán pensando en poner este sistema de videovigilancia en marcha o si lo van a meter en un cajón».