La Biblioteca de El Campello hace aguas por falta de mantenimiento

Goteras por falta de mantenimiento y de reparación en la Biblioteca Municipal Rafael Altamira de El Campello. El Grupo Municipal Socialista denunció la situación que vive este edificio en el pleno ordinario de la pasada semana. En un comunicado el PSOE ha explicado este jueves que Vicent Vaello mostró a todos los asistentes al pleno fotografías del hall de entrada del edificio, "lleno de cubos en el suelo para albergar el agua proveniente de las goteras de la cúpula del techo".

Así mismo, mostró tramos de escalera completamente mojados y con cubos en algunos peldaños para recoger el agua de esas y otras goteras. "Afortunadamente en este último tramo, normalmente solo lo usamos nosotros, el Grupo Municipal Socialista, que estamos desterrados en la tercera planta del edificio de la Biblioteca. Pero es un edificio donde entran, a sus plantas inferiores, muchos niños y jóvenes a la biblioteca municipal y es un peligro tener el acceso en esas condiciones ya que se podría dar el caso de resbalones que pudieran costar un accidente", apuntó Vaello.

Desde el PSOE manifestaron que "nos consta que se han pasado varios partes denunciando esta situación y se ha hecho caso omiso de los mismos".

Del mismo modo Vaello también mostró fotografías "de la situación en la que se encuentra la sala de estudio, con una zona acordonada, debido a goteras junto a los focos (de nuevo con cubos en el suelo para recoger el agua) y con una raja o abertura en el techo que, a pesar de haberse cercado con una cinta, hay muchas personas que acuden a diario a la sala de estudio y, si ocurriera algo no deseado, podría ser muy lamentable. Ojalá no ocurra ninguna desgracia".

El portavoz socialista ha destacado hoy que "es una vergüenza que existan situaciones como las que hemos denunciado y mostrado fotográficamente al plenario y a sus cámaras para que todo el pueblo pueda verlo. Una vez más este equipo de gobierno (o desgobierno) que día tras día vemos en prensa que no es un equipo, además hace aguas por donde menos debe".

Réplica

Por su parte el edil de Servicios Públicos, Julio Oca (Cs), ha señalado que las goteras son producto de la falta de mantenimiento desde que se construyó hace décadas las Biblioteca, y que se conoce la causa y la solución pero no hay dinero presupuestado para ello, señalando que el problema existente con los contratos menores y el riesgo de fraccionamiento, y la inseguridad jurídica de los técnicos a la hora que aprobar esas pequeñas obras o el mantenimiento hace no se pueda actuar.

Oca ha explicado que hay "falta de mantenimiento después de no hacer nada desde que se puso… Son actuaciones que están informadas, se conoce la causa y la solución pero no hay partida presupuestaria para acometer las obras necesarias. Volvemos al tema del informe del secretario para la seguridad jurídica de los técnicos con los contratos", en referencia al informe jurídico que reclama un grupo de técnicos al secretario sobre las instrucciones actuales para la tramitación de los contratos menores, que se realizan sin supervisión de Intervención, lo que carga la responsabilidad legal de un posible fraccionamiento de contrato en los funcionarios de cada concejalía. Por ello Oca ha agregado que "el PSOE debería denunciar el tema de los contratos, que es el origen de no poder reparar las goteras".