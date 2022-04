Cs carga contra el alcalde y denuncia la parálisis del Ayuntamiento de El Campello por el bloqueo de los contratos menores

Cs acusa al alcalde Juanjo Berenguer (PP) de "demagogo", denuncia la parálisis del Ayuntamiento de El Campello por el bloqueo de los contratos menores y reclama al primer edil que dé respuesta a los funcionarios que cuestionan que se cargue en ellos la legalidad de estos contratos, a los que, afirma, mantiene "desamparados". En este sentido, reclama que el secretario emita un informe jurídico previo a la firma de los contratos menores, recordando que así lo ha establecido la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, poniendo de esta forma también en duda el actual sistema por el que cada concejalía tramita estos contratos sin supervisión previa de Intervención, Contratación ni de Secretaría. Y se da la circunstancia de que Cs ostenta el área de Contratación, recuperada tras el enésimo choque entre PP y Cs en el seno del tripartito, que sigue en llamas.

La formación naranja ha salido hoy al paso, a través de un comunicado, de la réplica dada a Cs el pasado viernes por el primer edil sobre las "mentiras" que denunciaba el portavoz de Ciudadanos Julio Oca en un informe de Intervención. Y también se ha hecho eco del malestar de los funcionarios municipales, hecho público este pasado fin de semana por INFORMACIÓN, que ponen en duda la legalidad de las instrucciones dadas por el alcalde para la tramitación de estos contratos menores.

Berenguer arremetió contra Cs el viernes a través también de un comunicado y exigió una rectificación en sus acusaciones de "mentiras" por parte de Intervención. El alcalde calificó las manifestaciones de Oca, primer teniente de alcalde y socio de gobierno, de "extremadamente graves", recordando que no era la primera vez que Oca llega a la "descalificación y el insulto". Y defendió la "integridad" y "profesionalidad" de los funcionarios municipales.

Cs alerta que los operarios municipales no puede trabajar por la parálisis de los contratos de ferretería y suministro de material de construcción

En el comunicado remitido este lunes por Cs El Campello explican que "el mismo Juanjo Berenguer, alcalde y presidente local del PP, enfatizaba en un comunicado reciente que 'no todo vale en política', saliendo en defensa de los presuntamente 'vilipendiados e insultados' en el desarrollo del pasado pleno ordinario. El mismo alcalde, cuyo grupo político votó en contra de reprobar al portavoz de Compromís por insultar a la edil de Ciudadanos Mercé Pairó. Parece ser que en política sí todo vale. Una vez más, la ley del embudo en su máxima expresión en manos de los populares".

Así, lamentan que el alcalde "se erige en baluarte y defensor de los derechos y la honorabilidad de los técnicos municipales que ya le han explicado, a través de un escrito, que no les utilice para sus objetivos políticos y responda a las peticiones que le realizan y que tienen bloqueado a este Ayuntamiento".

La formación naranja advierte de un doble rasero por parte del alcalde en cuanto a los funcionarios, por la defensa que hace de algunos y por otra parte los que alertan de los problemas que están generando las nuevas instrucciones para los contratos menores: "Parece tener una escala de honorabilidad entre los funcionarios; los “vilipendiados” y los que esperan en la puerta de un edificio público a que se les escuche para aportar datos relevantes para el correcto funcionamiento de este Consistorio, sin ser recibidos, ni escuchados; o los que esperan poder seguir trabajando porque no tienen suministro de material y no se les ofrece ninguna respuesta, en una situación inaudita en nuestro municipio". Así, Cs hace referencia a la jefa de servicio a la que no se permitió intervenir la pasada semana en una comisión para que expusiera sus alegaciones al informe de Intervención que alerta de un abuso de los contratos menores y del riesgo de fraccionamiento de contratos.

Cs reclama un informe jurídico del secretario antes de la aprobación de los expedientes de los contratos menores

El comunicado prosigue señalando que "romper lanzas en favor de la integridad y profesionalidad de los funcionarios 'que trabajan con lealtad a la institución respetando la legalidad y asumiendo sus funciones', incluye a todas las escalas. Paradójicamente, coincidimos con Juanjo Berenguer en algo, en animarle a cambiar su discurso demagógico y actitud hacia los empleados públicos", asegurando que es "totalmente impropia de todo un alcalde”, y replicando así a Berenguer, que dijo lo mismo de Oca.

Cs apunta que "trabajadores que obtienen como única respuesta 'que lleva tiempo hablando con el secretario sobre este tema'. Mientras tanto, inestabilidad entre el personal, un municipio sin grúa, fuentes que se vacían por no tener cloro, un parking que no funciona por cajeros estropeados, ascensores paralizados y, en fin, el bloqueo de un Consistorio donde los operarios no puede trabajar por la parálisis de los contratos de ferretería y suministro de material de construcción, entre otros".

Solución desde el área de Contratación

Y señala que "desde Cs El Campello queremos dejar claro que la concejalía de Contratación, que ostentamos a través de la representación de nuestro edil, Javier Giner, y a través de la que muchos otros se empeñan en hablar en su nombre, tratamos de desbloquear una situación que tiene paralizada al municipio desde una premisa clara, certera y acorde a ley”. En este sentido, Javier Giner, en referencia a la polémica sobre las órdenes para tramitar los contratos menores, que Berenguer ha manifestado están respaldadas por Secretaría, Intervención y Contratación, destaca que "el informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado referido a la 'Emisión de informes por el Secretario de la Corporación Municipal en los contratos menores', que da contestación concluyendo: 'La Disposición Adicional 3.8 de la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP) exige el informe jurídico del secretario de la entidad local antes de la aprobación de los expedientes de contratación también en el caso de los contratos menores'”.

Así, Cs viene a reclamar que estos contratos sean validados jurídicamente por el secretario para acabar con la "vulneración de derechos" e "indefensión jurídica" que denuncia un grupo de funcionarios, que han presentado varias escritos para alertar que ni sus titulaciones ni sus puestos de trabajo los facultan para asumir la legalidad de los contratos que tramitan.

El comunicado prosigue apuntando que "desde esta exigencia es desde la que se protege, defiende y da seguridad al personal en el ejercicio de sus funciones, no a través de notas de prensa demagógicas que, además de no decir nada, olvidan a una gran parte de la plantilla que sufre por la inacción de los máximos responsables de este Ayuntamiento".

Reprobación fallida a Compromís

Por último, Cs ha criticando que todos los partidos votaran en contra de la reprobación al portavoz de Compromís, Benjamí Soler, por decir que la concejal de Igualdad, Mercé Pairó (Cs), era una persona "destrellatada", es decir "sin sentido común" o que dice las cosas sin pensar", lo que consideran los naranjas una "actitud irrespetuosa e insultante".

Cs ha lamentado que "bajo la premisa de que insultar a una persona es extremadamente grave y hacerlo en presencia y con la anuencia de toda una Corporación, con su alcalde a la cabeza, más aún, el primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos El Campello, Julio Oca, manifiesta su más profunda decepción por la actitud de todos los grupos políticos ante la moción de reprobación a Benjamí Soler, presentada en la última sesión plenaria. Asistimos a la legitimación y blanqueamiento del insulto, de lesionar la dignidad de las personas, para poder continuar en la senda de las descalificaciones, dentro del debate político. Una forma de guardarse las espaldas ante previsibles salidas de tono de los intervinientes, antes que apostar por la corrección política ejemplificante". Sobre esta reprobación, ningún otro grupo vio insulto o descalificación en las manifestaciones de Soler, aunque desde la formación naranja insistieron en "se dijo como un insulto" y "con un ánimo despectivo", algo que por otra parte el edil valencianista negó de plano.