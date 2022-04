Cs se queda solo en su intento de reprobar al portavoz de Compromís por su actitud con la edil Pairó

El grupo municipal de Ciudadanos se quedó este jueves completamente solo en el pleno en su intento de reprobación del portavoz de Compromís y exalcalde de El Campello, Benjamí Soler. La formación naranja presentó una moción por la que "el Ayuntamiento manifiesta públicamente reprobar al portavoz de Compromís por su actitud irrespetuosa e insultante en la persona de la edil de Ciudadanos Mercé Pairó (...), comprometiéndose con la misma a pedirle disculpas y en los sucesivos rectificar su actitud". Y no obtuvo respaldo alguno.

El edil naranja Javier Giner defendió la moción, recordando que en el pleno del pasado 24 de febrero el portavoz de Compromís realizó "una descalificación pública y personal" hacia la edil de Bienestar Social, Tercera Edad e Igualdad, Mercé Pairó, a quien llamó "destrellatada", que en valenciano quiere decir persona sin sentido común o que dice las cosas sin pensar, es decir que "no té trellat". Giner insistió en que "se dijo como un insulto" y "con un ánimo despectivo", y lamentó que "nos hemos acostumbrado a descalificar personalmente y no políticamente".

La intervención en cuestión de Soler en el pleno de febrero quedó registrada, como todas, al grabarse todos los plenos en Youtube, y solo Cs ha visto en ella una descalificación. PP, PSOE, Vox, Podemos y EU votaron en contra, mientras que Compromís, cuyos ediles llevaban camisetas con el lema "quin poc trellat", abandonó el pleno en el momento de la votación en protesta por una intento de reprobación que consideran carece de toda base. Red no asistió al pleno, por lo que el único voto a favor fue el de Cs y no salió adelante.

El PP destacó que "no apreciamos una actitud irrespetuosa ni insultante", destacando que "destrellatat" "no es ningún insulto" y manifestando que "se está perdiendo el norte" al intentar reprobar esta manifestación, señalando que esta moción debe ser una "venganza" al intento de reprobación del pasado mes de mayo de la oposición hacia Pairó por un altercado con la Asociación de Mayores. Vox tampoco encontró sentido a la moción y recordó que en ocasiones ha pedido a otros ediles que se calmaran en plenos y comisiones.

El PSOE lamentó que con todos los problemas que hay haya que discutir esta reprobación por algo dicho "en el fragor intenso del debate", señalando el problema que supondría que esos mínimos de educación que reclama Cs se exigieran al resto de ediles, lo cual no ve lógico.

Compromís recordó que la supuesta descalificación a Pairó que niegan de plano vino de "un intento de insulto" a la edil de la formación valencianista Adriana Paredes y "a los votantes de Compromís", asegurando que Pairó "sí que ha insultado y despreciado a todos los colectivos que tenía que proteger", en "múltiples ocasiones" por su "mala gestión" y declaraciones sobre los mayores de El Campello, las prostitutas, los enfermos de alzhéimer... Por su parte el aludido, Benjamí Soler, manifestó que "esta moción no tiene sentido, "no té trellat", y no vais a poder conmigo", calificándola de "intento de humillación". Reiteró que "en ningún momento insulté a la regidora", y recordó que la respuesta en cuestión de Soler vino porque Pairó preguntó qué hacía Paredes en Compromís si no sabía hablar valenciano, tras una pregunta de esta sobre una declaración de Pairó sobre el mes de la mujer. Y Soler pidió disculpas por "este bochorno diario que estamos dando", calificando de "desprecio" la manifestación del edil de Cs hacia el valenciano.

EU señaló que "si aprobados esta moción, en cada pleno tendríamos 15 reprobaciones. No vamos a participar en esto". Y Podemos recordó que el lunes pidieron a Cs y Compromís sin éxito que hablaran de este tema para evitar llevar esta moción sin sentido al pleno.