El Campello se queda sin grúa al negarse el jefe de Policía a firmar los arrastres sin contrato

El Campello lleva dos semanas sin servicio de grúa. El motivo es que el comisario de la Policía Local se niega a autorizar el pago de arrastres sin contrato, ante el riesgo de incurrir en un ilegalidad por fraccionamiento de contrato, según ha denunciado EU y confirmado fuentes municipales. Y al mismo tiempo, un juez ha condenado al Ayuntamiento por el despido de los dos conductores de la grúa, cuyo servicio privatizó el pasado junio, según ha informado el sindicato policial SPPLB.

Esta organización exige su inmediata reincorporación, lo que permitiría reponer un servicio que los agentes consideran imprescindible en las condiciones en las que estaba antes, y no por arrastres puntuales como contempla además la nueva licitación.

Desde el pasado 7 de marzo la localidad carece de grúa. El tripartito privatizó el servicio hace nueve meses, despidiendo a los dos trabajadores con los que se contaba desde 2018, volviendo a un sistema por el que se llama de forma puntual a una empresa a través de un contrato menor cuando hay que retirar un vehículo.

Un servicio que en el pasado obligaba a veces a pagar a precio de oro los arrastres, sobre todo el fines de semana y festivos. Al mismo tiempo sacó a licitación por segunda vez este contrato para no prolongar esos pagos irregulares, pero la licitación aún no se ha concluido, aunque es cuestión de días.

Y el problema ha venido al llegarse al máximo que se puede pagar con un contrato menor, fijado en 15.000 euros sin IVA para servicios, quedándose así el municipio sin grúa. Y es que hay que recordar que circunstancias similares, las de fraccionamiento de contratos, han llevado al procesamiento de los dos últimos alcaldes, tres concejales y una técnico, por lo que es un tema que se tiene muy presente en el Consistorio.

El concejal de Seguridad, Rafael Galvañ (PP), ha señalado este lunes que "el trabajo de la concejalía está hecho y hoy o mañana acaba el plazo para que la empresa adjudicataria presente la documentación para formalizar el contrato y recuperar el servicio", por lo que si no hay ningún imprevisto es cuestión de días que vuelva la grúa.

El Ayuntamiento prevé que en cuestión de días entre en vigor el nuevo contrato por 362.000 euros

En cuanto a la situación actual, Galvañ señaló que "viendo los informes de Intervención" sobre posibles fraccionamientos de contratos, el jefe de Policía ha optado por no autorizar más arrastres "salvo para cosas muy urgentes y puntuales. Se sigue multando, pero si no es algo urgente y muy necesario no se llama a la grúa".

A pesar de ello, fuentes municipales aseguraron que no se está realizando ningún arrastre en el municipio desde hace dos semanas. De todas formas, el edil destacó que carecer de grúa en un mes de marzo no es igual que por ejemplo en verano, cuando los servicios se disparan por los turistas. El servicio va a ser licitado por cuatro años a Campello Motor, por un total de 362.000 euros.

En cambio desde EU lamentaron la "nefasta gestión" del equipo de gobierno formado por PP, Cs y Vox, recordando que "en la anterior legislatura costó mucho que se entendiera que la gestión directa del servicio de grúa era mucho mejor que su externalización, siendo un tema que estaba solucionado y prestándose de esta manera de forma ininterrumpida desde 2018. En todo este tiempo ha quedado demostrado que este servicio funcionaba perfectamente".

EU critica la privatización de un servicio que funcionaba sin problemas y califica de "nefasta" la gestión del PP

El edil ha añadido que "además, la incompetencia y el ansia por privatizar ha llegado a tal extremo de despedir a los trabajadores, sin tan siquiera contar con el servicio licitado, lo que ha obligado a la Corporación a firmar un contrato menor irregular, que hace unos días llegó a su fin. Y ahora no tenemos servicio. Lamentablemente este gobierno continúa sin gobernar, y dar solucionar los enormes problemas con los que cuenta el Campello. En su lugar se dedica a crear problemas donde antes no existían. Una vez más, en El Campello, sufrimos las consecuencias del 'fanatismo ideológico' del Partido Popular, más centrados en privatizar todos los servicios públicos, que en asegurarse que se preste un buen servicio".

Sentencia

Por su parte el SPPLB ha exigido este lunes "la readmisión inmediata de los dos conductores de grúa que fueron ilegalmente despedidos por el Ayuntamiento de El Campello", al estimar su demanda de despido un Juzgado de Alicante.

El sindicato policial SPPLB exige la reincorporación de los dos conductores tras reconocer el juez que el despido fue improcedente

La sentencia del Juzgado de Lo Social número 3 de Alicante, notificada el pasado viernes, estima la demanda por despido ilegal del Ayuntamiento del 6 de junio de 2021, interpuesta por los dos trabajadores, que estuvieron representados en el juico por los servicios jurídicos del sindicato SPPLB.

En dicho fallo judicial se dictamina que el Ayuntamiento incumplió las cláusulas contractuales de los trabajadores al despedirlos sin justificación legal, ya que no se había finalizado el proceso de licitación del nuevo servicio, por lo que ordena su readmisión o una indemnización por 7.091,04 euros a cada uno de ellos.

El fallo manifiesta que segundo decreto por el que se prorrogó el servicio en el pasado mandato estipulaba que su duración sería "hasta la finalización del proceso selectivo, salvo que se produzca cualquier circunstancia que requiera la finalización de la relación laboral”, y el juez considera que "ninguna de estas circunstancias se ha acreditado por la empleadora -el Ayuntamiento-, por lo que la finalización del contrato debe ser considerado un despido, que por no tener causa justificada debe ser declarado improcedente".

Para el sindicato SPPLB "ha quedado demostrado que la actuación del equipo de gobierno con estos trabajadores no ha sido ajustada derecho, provocándoles un perjuicio grave a los mismos y a sus familias. Se demuestra que estos hechos fueron un despropósito innecesario realizado por el equipo de gobierno con una patente insensibilidad con los trabajadores y su poco interés por la eficiencia de los servicios públicos".

La organización sindical recuerda que "los conductores prestaron de forma muy eficaz servicios continuados por 34 meses, desde el 7 de agosto de 2018 hasta su despido el 6 de junio de 2021. Desde entonces el servicio municipal de grúa se ha estado prestando de forma no presencial en precario, llegando al extremo que desde este 7 de marzo hasta el día de hoy no hay operativo ningún servicio de grúa".

"Por todo ello exigimos la inmediata readmisión de los dos conductores de grúa con la vuelta a la municipalización del servicio, que redundará sin duda en beneficio de los vecinos al poder tener de servicio un conductor de forma presencial, por lo que las llamadas de vados, accidentes... se atenderán más rápido y también para la Policía Local que contará con un servicio preventivo permanente y presencial de grúa para disuadir la doble fila, intervención rápida en controles de vehículos, etc. En caso de no readmitir el Ayuntamiento a los dos trabajadores este sindicato anuncia acudir de nuevo a los tribunales de Justicia para reparar una situación totalmente injusta e ilegal".

Respecto a este fallo judicial Galvañ señaló que aún no saben si se recurrirá, aunque descartó cualquier reincorporación e insistió en que "los despedimos porque el contrato no estaba bien hecho, algo que reconoce la propia sentencia", aunque esta señala que el contrato era "válido".

Y ha recordado que un informe de Recursos Humanos ya alertaba de la necesidad de despedirlos o sacar a concurso la plaza, ya que señalaba que estos empleados no pueden por Ley permanecer más de 4 años en condiciones de contratación laboral.