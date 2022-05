El PP de San Vicente reclama que los proyectos municipales contemplen el colector antirriadas en Los Girasoles

"¿Tenemos que esperar a que se produzcan otras inundaciones que produzcan daños materiales, y esperemos que no personales, para presupuestar este proyecto?". Es la pregunta del Partido Popular que reclama un proyecto para hacer un colector en la zona norte de la barriada de Los Girasoles de San Vicente del Raspeig.

El grupo municipal presentó en el pleno de febrero de 2021 una moción para la elaboración de un estudido sobre las posibles soluciones técnicas "para resolver el problema que generan las lluvias torrenciales de forma sistemática en las parcelas más al norte de la urbanización y que no recoge el actual colector", indica el portavoz, Óscar Lillo. La moción fue aprobada en el pleno y pedía incluir el proyecto resultante en los presupuesto del Remanente de 2021. “Pese a la aprobación, y a que el equipo de gobierno no se opuso, tan solo se abstuvo, este proyecto no apareció en la que denominamos nosotros “carta a los Reyes Magos” es decir, el listado de 200 proyectos a los que aplicar los remanentes de 2021, pero es que tampoco se tuvo en cuenta en el presupuesto ordinario de 2022, ni en ninguna de las dos fases de remanentes de 2022". Los Populares recuerdan que en este último pleno de mayo se ha dado el visto bueno a otros 28 proyectos nuevos, donde lamentan que tampoco ahora está este colector.

Lillo explica que a pesar de que se han realizado actuaciones a lo largo de los años, no se ha llegado a canalizar una de las aportaciones importantes de agua cuando se producen lluvias intensan, y que discurre desde la parte norte de las calles de las Palmeras, las Zarzas, Abedul, y de manera oblicua, hasta llegar a la zona más próxima a la avenida de Los Girasoles hasta la calle Nogal. "Esto hace que todas las calles y parcelas enclavadas entre las mismas corran riesgos de inundación cada vez que se produce este tipo de lluvias, con el consiguiente peligro de daños materiales o personales, cuando éstas se convierte en torrenciales", insiste. La actualición canalizaría las aguas hasta la captación principal del Barranco de Orgegia al norte de la calle Olmo.

Suciedad y malas hierbas

Lillo también llama la atención por el mal estado en el que se encuentra esta zona. Advierte “que lejos de mejorar, va empeorando con el paso de los meses. Es lamentable el estado de muchas calles. A simple vista se puede observar la suciedad, y el crecimiento masivo de malas hierbas de las que nadie se ocupa, y dan lugar a una imagen de abandono total”.