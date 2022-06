El Consorcio de Residuos Terra, que da servicio a 37 ayuntamientos de las comarcas de l’Alacantí, l’Alcoià y El Comtat, ha dado un paso más en su apuesta por fomentar un modelo real de economía circular con la presentación el pasado mes de mayo del Compost Piedra Negra, fabricado en la planta de PreZero España y el primero de uso comercial de recogida separada de materia orgánica procedente de los municipios que separan esta fracción a través del contenedor marrón.

La presidenta del Consorcio Terra y alcaldesa de Xixona, Isabel López, es firme en su objetivo de ver los residuos como un recurso, y en esa línea están trabajando desde la entidad con las últimas decisiones que están adoptando, con el apoyo de los ayuntamientos integrantes, como ha sido la aprobación del nuevo proyecto de gestión de instalaciones de valorización y eliminación de residuos, que evitará que 60.000 toneladas de residuos acaben en el vertedero, o con la inminente puesta en marcha de la red consorciada de ecoparques.

“Un 85% de la bolsa de basura común son residuos aprovechables, que podemos reciclar. Esto es lo que tenemos que conseguir, que a vertedero solo llegue una ínfima cantidad de los residuos que generamos en los hogares cada día. La economía circular es el camino y un claro ejemplo es el Compost Piedra Negra que acabamos de presentar, un abono natural de gran calidad a raíz de los residuos orgánicos y que servirá para aportar nutrientes a la tierra de nuestros parques y jardines”, ha destacado la presidenta del Consorcio Terra.

La entidad tiene en marcha importantes proyectos como la mejora de la planta de tratamiento y la puesta en marcha de la red consorciada de ecoparques

Acciones para una economía circular

Bajo la actual gestión y con este modelo como objetivo, el Consorcio Terra va a poner en marcha a partir del 1 de julio la red consorciada de ecoparques, integrada por 14 ecoparques fijos, 6 móviles y 5 áreas de aportación. Porque para que los ciudadanos reciclen es necesario facilitarles todos los medios.

En este sentido, otra línea muy importante que también está desarrollando el Consorcio Terra es la educación y sensibilización ambiental, con más de 200 acciones previstas para este 2022, tanto dirigidas a escolares como a público en general. Educar y concienciar para una correcta gestión de los residuos desde el hogar.

Asimismo, reciclar también es ahorrar, porque son residuos que no al no llegar a planta no se paga por ellos y, además, hay que tener en cuenta la tonelada de fracción orgánica cuesta la mitad que la procedente del contenedor de resto, por lo que supone un estímulo más además del medioambiental para fomentar el reciclaje y la recuperación.