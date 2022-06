El Ayuntamiento de Mutxamel no quiere que sus vecinos se vean afectados por la huelga de autobús interurbano que conecta esta localidad con la ciudad de Alicante durante las próximas fiestas de Hogueras. Ante el anuncio de huelga por parte de los trabajadores de Subús los días 21, 22, 23 y 24 de junio, el Ayuntamiento de Mutxamel exige a la Conselleria de Transportes que busque una solución y no prive durante las Fiestas de Hogueras a este municipio del único servicio público de transporte que lo une con la capital, según ha alertado el Consisorio en la tarde de este viernes.

El concejal de Transportes de Mutxamel, Rafael Pastor, le pide a la Conselleria que encuentre una solución urgente que permita desconvocar la huelga de manera inmediata, dada la cercanía de las fechas donde están previstos los paros. Pastor le recuerda a la Conselleria, como responsable de la gestión del transporte metropolitano, que "no puede pretender que la solución sea que el usuario viaje esos días en el TRAM ya que no creo que haga falta recordar que Mutxamel no tiene tranvía", una situación en la que también está Sant Joan. La Generalitat está tramitando el proyecto para la llegada de este servicio a ambos municipios.

"Esa medida puede servir a otros municipios, pero no es la solución para nosotros", ha añadido el edil delegado del área de Transportes. Además de Mutxamel, la huelga de autobuses afectará a municipios como El Campello, Sant Joan d’Alacant, San Vicente del Raspeig, Busot o la Universidad de Alicante. Este paro se suma a la huelga indefinida de los autobuses nocturnos de las líneas 21N, 23N (que cubre el servicio nocturno entre Mutxamel y Alicante) y 24N, que comenzó en Santa Faz, a finales de abril, según ha recordado el Ayuntamiento.